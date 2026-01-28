Atacan a balazos al creador de contenido Konvy

Un video difundido en redes sociales muestra el momento preciso en que un creador de contenido es atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo. El hecho ocurrió el pasado 9 de enero en Nueva York y ha generado conmoción entre seguidores y usuarios de plataformas de streaming por la crudeza de las imágenes.
Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, corresponden a una transmisión en directo realizada por Konvy, creador de contenido en la plataforma Kick. En el video se observa al streamer dentro de un vehículo, acompañado por dos personas más, cuando de forma repentina se escuchan múltiples detonaciones de arma de fuego. La transmisión se interrumpe en medio de los disparos, lo que aumentó la alarma entre quienes seguían el directo en tiempo real.
Reportan una persona herida
De acuerdo con información oficial, Konvy no resultó herido durante el ataque. Sin embargo, uno de sus acompañantes, identificado como JJ, sí sufrió lesiones y fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario, donde permanece bajo observación médica. Posteriormente, el propio Konvy informó a través de su cuenta en X que su amigo fue únicamente rozado por las balas y que su estado de salud es estable.
Hasta el momento, la Policía de Nueva York no ha confirmado la detención de sospechosos ni ha brindado mayores detalles sobre el móvil del ataque. Las autoridades indicaron que el caso continúa bajo investigación y que se analizan tanto el material audiovisual como otros elementos recabados en la escena.
¿Quién es Konvy?
Konvy, cuyo nombre real es Steven, es un creador de contenido estadounidense con amplia presencia en plataformas como Kick y Twitch, donde se especializa en transmisiones de tipo In Real Life. Su popularidad ha crecido gracias a su estilo directo y a su vinculación con el colectivo AnyMeans, así como a colaboraciones con otros streamers de alto perfil.