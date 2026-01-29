 Captan pánico de madre e hija tras agresión de motorista
Viral

Video capta pánico de madre e hija tras agresión de motorista

Grabación muestra cómo un motorista persigue, agrede y provoca pánico a madre e hija dentro de un vehículo.

Compartir:
Momentos de pánico vivieron una madre y su hija en Cúcuta, Colombia., Captura de pantalla video de X.
Momentos de pánico vivieron una madre y su hija en Cúcuta, Colombia. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video difundido ampliamente en redes sociales desató indignación al mostrar los momentos de pánico que vivieron una madre y su hija en Cúcuta, Colombia, tras ser perseguidas y agredidas por un motorista mientras se desplazaban en su automóvil.

Las imágenes, grabadas por la hija con su teléfono celular, captan el miedo y la desesperación de ambas mujeres mientras un sujeto en motocicleta las sigue por varias cuadras y al darles alcance golpea con fuerza el vidrio del vehículo, específicamente en la puerta del piloto. Durante varios minutos, la joven solloza y expresa su temor en cámara, evidenciando el estado de shock provocado por la agresiva conducta del motorista.

En el video se escucha a la madre, quien conducía el automóvil, reclamarle reiteradamente al hombre por su comportamiento.:

¿Qué le pasa? ¿Nos está siguiendo? Nos anda siguiendo y no sabemos por qué. Qué le está pasando señor, mira cómo golpea. Entiéndame también como nos tiene", le reprocha, aún desde el interior del vehículo, cuando el motociclista comienza a calmarse.

El incidente ocurrió a escasos metros de vecinos y de elementos de la Policía, quienes, según se observa en el material audiovisual, presenciaron la escena sin intervenir para apartar al agresor ni brindar apoyo inmediato a las víctimas. Esta falta de acción generó una ola de críticas en redes sociales, especialmente contra la Unidad de Comandos de Atención Inmediata (CAI).

Motorista confunde vehículo 

La tensión disminuyó cuando la madre bajó el vidrio polarizado del automóvil. En ese momento, el motorista se percató de que las mujeres no eran las personas que él creía perseguir. Posteriormente, ofreció disculpas y explicó que buscaba al vehículo del supuesto amante de su esposa, tras lo cual se retiró del lugar.

A pesar de la disculpa, la hija continuó visiblemente afectada y llorando. Usuarios en redes cuestionaron la pasividad policial y recordaron que "el policía es un centinela" que no debe abandonar su puesto, exigiendo mayor respuesta y protección ante situaciones de riesgo para la ciudadanía.

En Portada

Guatemala ha incautado casi cinco toneladas de cocaína en contenedorest
Nacionales

Guatemala ha incautado casi cinco toneladas de cocaína en contenedores

07:59 AM, Ene 29
Anatoli Trubin, héroe del Benfica y verdugo del Real Madridt
Deportes

Anatoli Trubin, héroe del Benfica y verdugo del Real Madrid

08:06 AM, Ene 29
Picop colisiona contra árbol en zona 9t
Nacionales

Picop colisiona contra árbol en zona 9

07:17 AM, Ene 29
Nicki Minaj aparece de la mano de Donald Trump y pierde millones de seguidorest
Farándula

Nicki Minaj aparece de la mano de Donald Trump y pierde millones de seguidores

08:21 AM, Ene 29

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpReal MadridNoticias de GuatemalaPNCVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos