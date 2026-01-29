Captan pánico de madre e hija tras agresión de motorista

Un video difundido ampliamente en redes sociales desató indignación al mostrar los momentos de pánico que vivieron una madre y su hija en Cúcuta, Colombia, tras ser perseguidas y agredidas por un motorista mientras se desplazaban en su automóvil.
Las imágenes, grabadas por la hija con su teléfono celular, captan el miedo y la desesperación de ambas mujeres mientras un sujeto en motocicleta las sigue por varias cuadras y al darles alcance golpea con fuerza el vidrio del vehículo, específicamente en la puerta del piloto. Durante varios minutos, la joven solloza y expresa su temor en cámara, evidenciando el estado de shock provocado por la agresiva conducta del motorista.
En el video se escucha a la madre, quien conducía el automóvil, reclamarle reiteradamente al hombre por su comportamiento.:
¿Qué le pasa? ¿Nos está siguiendo? Nos anda siguiendo y no sabemos por qué. Qué le está pasando señor, mira cómo golpea. Entiéndame también como nos tiene", le reprocha, aún desde el interior del vehículo, cuando el motociclista comienza a calmarse.
El incidente ocurrió a escasos metros de vecinos y de elementos de la Policía, quienes, según se observa en el material audiovisual, presenciaron la escena sin intervenir para apartar al agresor ni brindar apoyo inmediato a las víctimas. Esta falta de acción generó una ola de críticas en redes sociales, especialmente contra la Unidad de Comandos de Atención Inmediata (CAI).
Motorista confunde vehículo
La tensión disminuyó cuando la madre bajó el vidrio polarizado del automóvil. En ese momento, el motorista se percató de que las mujeres no eran las personas que él creía perseguir. Posteriormente, ofreció disculpas y explicó que buscaba al vehículo del supuesto amante de su esposa, tras lo cual se retiró del lugar.
A pesar de la disculpa, la hija continuó visiblemente afectada y llorando. Usuarios en redes cuestionaron la pasividad policial y recordaron que "el policía es un centinela" que no debe abandonar su puesto, exigiendo mayor respuesta y protección ante situaciones de riesgo para la ciudadanía.