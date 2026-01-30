 Joven se tira a un río desde un puente y muere
Joven se tira a un río desde un puente para cumplir un reto y lo encuentran sin vida

Imágenes captan el salto de un joven al río que terminó en tragedia.

Grabación revela momento previo a tragedia.
Grabación revela momento previo a tragedia. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un joven identificado como Ángel Montoya, de 30 años, se lanza a un río desde un puente vehicular para cumplir un reto, sin imaginar el fatal desenlace. Días después de su desaparición, su cuerpo fue localizado por equipos de rescate en el departamento del Valle del Cauca, Colombia.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 27 de enero y fueron grabados por un amigo de la víctima mortal. En la grabación, que rápidamente se volvió viral, se observa a Ángel sentado sobre el barandal de un puente, sonriente y aparentemente confiado, mientras su acompañante registra la escena y relata el desafío.

Estamos aquí en Amazonas y Perú y nos vamos a tirar, mi hermano", se escucha decir a Montoya antes de llevar a cabo el reto. Segundos después, el joven cruza al otro lado del puente y se lanza al río Cauca, en la vía que conecta Tuluá con Riofrío.

Las imágenes muestran cómo cae al agua y comienza a nadar, incluso acercándose a lo que parece ser la orilla, mientras su amigo celebra el cumplimiento del reto entre risas. El video finaliza aproximadamente tres minutos después, sin mostrar señales de alarma ni evidencias claras de que la corriente arrastrara al joven.

Ángel Montoya nunca regresó 

Sin embargo, Ángel Montoya nunca regresó a su hogar. De acuerdo con reportes, el río Cauca es conocido por sus fuertes corrientes, remolinos y gran profundidad, lo que representa un alto riesgo para quienes ingresan sin las medidas de seguridad adecuadas.

Mientras el video se difundía ampliamente en redes sociales, las autoridades activaron un operativo de búsqueda y los familiares del joven solicitaron apoyo para localizarlo. Finalmente, el medio Caliente informó que el cuerpo de Montoya fue hallado a orillas del río Cauca, en jurisdicción del municipio de Bolívar, Valle del Cauca.

