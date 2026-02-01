 Adolescente muere tras disparo accidental de su hermana
Viral

VIDEO: adolescente muere tras disparo accidental de su hermana

Así ocurrió el disparo accidental que mató a una menor de 13 años.


Ankelsy Valerio de Jesús manifestó estar profundamente arrepentida por lo sucedido., Redes sociales.
Ankelsy Valerio de Jesús manifestó estar profundamente arrepentida por lo sucedido. / FOTO: Redes sociales.

Una adolescente de 13 años murió de forma accidental luego de recibir un disparo efectuado por su hermana de 22 años durante un forcejeo con la pareja de la menor. El hecho ocurrió en República Dominicana y quedó registrado en video, material que circula en redes sociales y que ha generado conmoción por la crudeza de las imágenes.

En la grabación se observa a la joven Ankelsy Valerio de Jesús corriendo con un arma de fuego y realizando varios disparos en presencia de otras personas, quienes aparentemente no reaccionan ante la escena. Minutos después, se confirma que uno de los proyectiles impactó a su hermana menor, provocándole la muerte.

En una entrevista concedida al medio Amín Rosario, Ankelsy aseguró que nunca tuvo la intención de herir a su hermana y que el incidente se desencadenó tras una discusión con la pareja de la adolescente. Según su testimonio, el hombre maltrataba de forma constante a la menor, causándole golpes y heridas visibles.

Salí y le tiré a él... mi hermana se puso como escudo. Yo nunca quise hacerle daño a mi hermana, yo sería incapaz", declaró la joven entre lágrimas.

Ankelsy Valerio de Jesús manifestó estar profundamente arrepentida

Relató además que, al exigirle al hombre que dejara de agredir a su hermana, este la atacó a ella, hiriéndola con un machete. Fue entonces cuando tomó el arma, sin prever que su hermana intentaría proteger al agresor, interponiéndose en medio del altercado.

Ankelsy Valerio de Jesús manifestó estar profundamente arrepentida por lo ocurrido y reiteró que todo se trató de un hecho accidental en medio de una situación de violencia. Las autoridades dominicanas investigan el caso para esclarecer las circunstancias y determinar responsabilidades conforme a la ley.

No fue hacia mi hermana el disparo, fue hacia él, nunca le tire a ella", dijo Ankelsy Valerio de Jesús.

El caso ha reabierto el debate sobre la violencia intrafamiliar, el acceso a armas de fuego y la urgencia de mecanismos de protección para menores en entornos de riesgo.

