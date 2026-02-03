 Impactante accidente en un gimnasio queda captado en video
Impactante accidente en un gimnasio queda captado en video

Accidente durante ejercicio de pesas deja a fisicoculturista gravemente herido.

Fisicoculturista sufre grave lesión en gimnasio de Brasil.
Fisicoculturista sufre grave lesión en gimnasio de Brasil. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un impactante accidente ocurrido en un gimnasio de la ciudad de Teresina, capital del estado de Piauí, en el noreste de Brasil, se volvió viral en redes sociales luego de que un video mostrara el momento exacto en el que un hombre sufrió una severa lesión mientras realizaba un ejercicio de piernas con pesas. El hecho generó conmoción entre usuarios digitales por la crudeza de las imágenes y el riesgo extremo al que se expuso el deportista.

El incidente quedó registrado por una cámara colocada a ras de piso, utilizada por el propio atleta para grabar su rutina. En la grabación se observa cómo el hombre, identificado en plataformas digitales como fisicoculturista, ejecuta una prensa de piernas cargando aproximadamente 400 kilogramos. Durante una de las repeticiones, su pierna derecha no soportó la presión del peso y se produjo una violenta flexión antinatural que evidenció la gravedad de la lesión.

La escena no pasó desapercibida para los demás asistentes del gimnasio. Tras el colapso, el deportista comenzó a gritar de dolor, lo que alertó a otros usuarios que acudieron rápidamente para auxiliarlo y retirar los discos de la máquina, evitando que el peso continuara ejerciendo presión sobre su cuerpo. El hombre quedó recostado sobre el aparato, visiblemente afectado y sin poder moverse.

El sonido de la rodilla 

En el video también se percibe el sonido del momento en que la rodilla cede, lo que incrementó el impacto entre quienes observaron las imágenes. Posteriormente, trascendió que el atleta sufrió una ruptura del tendón del cuádriceps, una lesión grave que provoca dolor intenso, inflamación y dificultad para caminar o flexionar la rodilla.

Especialistas señalan que este tipo de lesiones suelen requerir intervención quirúrgica y un prolongado proceso de rehabilitación. El caso reavivó el debate sobre los límites del entrenamiento de alto rendimiento y la importancia de realizar ejercicios con supervisión adecuada para prevenir accidentes de esta magnitud.

