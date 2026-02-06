 Hombre frustra robo de auto de lujo y dispara contra ladrón
Viral

VIDEO: Hombre frustra robo de auto de lujo y dispara contra ladrón

Intento de robo de auto de lujo queda grabado en video que se hizo viral.

Expolicía frustra robo de auto de lujo., Captura de pantalla video de X.
Expolicía frustra robo de auto de lujo. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un intento de robo de un vehículo de lujo fue frustrado por un policía retirado en un hecho que quedó registrado en video y que se ha viralizado en redes sociales. El incidente ocurrió a plena luz del día en un establecimiento ubicado en São Paulo, Brasil, y fue captado por las cámaras de seguridad del lugar.

El video, de 59 segundos de duración y compartido por la cuenta de X @RubinhoNunes, muestra al exoficial dentro de una barbería mientras recibe un corte de cabello. En las imágenes se observa cómo el estilista le retira la bata y limpia los restos de cabello, mientras ambos conversan frente a un amplio ventanal que da hacia la calle.

Segundos después, el hombre se levanta y toma su teléfono celular. En ese momento, un motorista se estaciona frente al negocio. El ruido exterior interrumpe la conversación y el expolicía voltea a observar lo que ocurre afuera. Es entonces cuando el motociclista saca un arma de fuego y amenaza a un joven para despojarlo de su automóvil de lujo.

Al percatarse de la escena, el peluquero se muestra nervioso y se retira rápidamente del lugar, saliendo del encuadre, aparentemente para resguardarse. El expolicía, por su parte, se aleja de la entrada, pero continúa observando al asaltante.

Enfrentamiento entre motorista y agentes de la PMT queda registrado en video

Momento exacto del enfrentamiento entre motorista y autoridades de tránsito en pleno tráfico.

Expolicía mata a ladrón en vía pública 

En cuestión de segundos, el expolicía introduce la mano en su short deportivo, extrae un arma y abre la puerta de vidrio del establecimiento. Mientras el delincuente apunta a la víctima, el hombre dispara en al menos dos ocasiones contra el asaltante, provocando que el dueño del vehículo huya del lugar.

Posteriormente se registra un intercambio de disparos entre ambos. Tras unos instantes de aparente calma, el expolicía abre la reja de seguridad y se asoma a la calle, lo que sugiere que el delincuente habría sido abatido.

El video ha generado amplio debate en redes sociales sobre la legítima defensa y la inseguridad en zonas urbanas de Brasil.

