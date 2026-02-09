 Pelea de ayudantes de buses en Santa Rosa
Viral

Video muestra violenta pelea de ayudantes de buses a la orilla de la carretera en Santa Rosa

Impactante enfrentamiento de ayudantes de buses captado a la orilla de la carretera.

Compartir:
Pelea de ayudantes de buses grabada en video., Captura de pantalla video de X.
Pelea de ayudantes de buses grabada en video. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que dos ayudantes de buses protagonizaron una violenta pelea a la orilla de la carretera en Cuilapa, Santa Rosa, poniendo en riesgo su integridad y la de los conductores que transitaban por el lugar.

En las imágenes captadas por un testigo se observa a dos sujetos sin playera intercambiando insultos, mientras un bus en reversa se coloca a un costado como si formara un ring improvisado. En cuestión de segundos, la discusión escala y ambos pasan a los golpes, cayendo al suelo a escasos metros de la carretera donde constantemente circulaban vehículos.

Durante la pelea, los involucrados realizan movimientos similares a llaves de lucha mientras dos pilotos de buses observan sin intervenir. Posteriormente, uno de los conductores intenta separarlos, pero su reacción se percibe agresiva al empujar a uno de los hombres contra el bus. Minutos después, otros dos hombres, entre ellos un adulto mayor, logran detener el enfrentamiento, que tuvo una duración aproximada de dos minutos.

Condenan estas acciones 

Usuarios de redes sociales han condenado la agresión y exigen acciones más contundentes, pues este tipo de incidentes se repiten con frecuencia en distintas rutas de Guatemala. Hasta el momento se desconoce el motivo que originó la pelea. Por otra parte, las empresas de transporte involucradas no se han pronunciado al respecto.

La Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) reiteró que estos hechos deben ser sancionados con rigor y recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier acto de violencia en el transporte público. La institución invita a los usuarios a reportar incidentes de esta naturaleza, ya que su intervención contribuye a prevenir accidentes y proteger la seguridad de pasajeros y conductores.

En Portada

Segunda vuelta: CC confirma que solo abogados podrán votar para elegir magistradost
Nacionales

Segunda vuelta: CC confirma que solo abogados podrán votar para elegir magistrados

04:15 PM, Feb 09
Expresidentes del mundo visitan Guatemala para observar elecciones judicialest
Nacionales

Expresidentes del mundo visitan Guatemala para observar elecciones judiciales

03:41 PM, Feb 09
Liverpool vs. Manchester City superó en audiencia al Super Bowlt
Deportes

Liverpool vs. Manchester City superó en audiencia al Super Bowl

03:10 PM, Feb 09
¿Cómo logró la pareja casarse en show de medio tiempo de Bad Bunny?t
Farándula

¿Cómo logró la pareja casarse en show de medio tiempo de Bad Bunny?

03:20 PM, Feb 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaSeguridadEstados Unidosredes socialesSuper BowlEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos