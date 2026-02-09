Pelea de ayudantes de buses en Santa Rosa

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que dos ayudantes de buses protagonizaron una violenta pelea a la orilla de la carretera en Cuilapa, Santa Rosa, poniendo en riesgo su integridad y la de los conductores que transitaban por el lugar.
En las imágenes captadas por un testigo se observa a dos sujetos sin playera intercambiando insultos, mientras un bus en reversa se coloca a un costado como si formara un ring improvisado. En cuestión de segundos, la discusión escala y ambos pasan a los golpes, cayendo al suelo a escasos metros de la carretera donde constantemente circulaban vehículos.
Durante la pelea, los involucrados realizan movimientos similares a llaves de lucha mientras dos pilotos de buses observan sin intervenir. Posteriormente, uno de los conductores intenta separarlos, pero su reacción se percibe agresiva al empujar a uno de los hombres contra el bus. Minutos después, otros dos hombres, entre ellos un adulto mayor, logran detener el enfrentamiento, que tuvo una duración aproximada de dos minutos.
Condenan estas acciones
Usuarios de redes sociales han condenado la agresión y exigen acciones más contundentes, pues este tipo de incidentes se repiten con frecuencia en distintas rutas de Guatemala. Hasta el momento se desconoce el motivo que originó la pelea. Por otra parte, las empresas de transporte involucradas no se han pronunciado al respecto.
La Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) reiteró que estos hechos deben ser sancionados con rigor y recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier acto de violencia en el transporte público. La institución invita a los usuarios a reportar incidentes de esta naturaleza, ya que su intervención contribuye a prevenir accidentes y proteger la seguridad de pasajeros y conductores.