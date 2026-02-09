Tráiler choca contra vivienda y deja una niña fallecida

Una cámara de videovigilancia registró el momento exacto en que un tráiler perdió el control, se salió de la vía y terminó impactando violentamente contra una vivienda, dejando como saldo la muerte de una niña de tres años y al menos cuatro personas heridas.
El siniestro ocurrió la mañana del 6 de febrero en el sector La Victoria, perteneciente a la parroquia San Mateo, en el cantón y provincia de Esmeraldas, Ecuador. De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el vehículo de carga pesada circulaba por una de las calles del sector cuando perdió el control, invadiendo la vía contraria antes de colisionar contra un automóvil particular y finalmente estrellarse contra una vivienda.
Las imágenes captadas por la cámara de seguridad muestran cómo el tráiler avanzó sin control hasta impactar de lleno contra el inmueble, donde se encontraban varias personas. El automóvil que inicialmente fue alcanzado por el camión también quedó destruido.
Detienen a conductor del tráiler
El impacto dejó de manera inmediata la muerte de una niña de tres años, mientras que tres adultos resultaron heridos y fueron trasladados a centros de salud cercanos. Hasta el momento, no se ha informado sobre la gravedad de su estado de salud.
Equipos de emergencia y elementos de la Policía Nacional acudieron rápidamente al lugar para atender a las víctimas, asegurar la zona y retirar los escombros. El conductor del tráiler fue detenido de forma preventiva mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.
El hecho ha generado conmoción en la comunidad y ha sido ampliamente compartido en redes sociales, donde las imágenes de la cámara de seguridad se han viralizado, evidenciando la magnitud del accidente y la peligrosidad de la vía.