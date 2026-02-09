Video capta cómo automóvil cae a un barranco

Un trágico accidente quedó registrado en video durante la noche del pasado 3 de febrero de 2026, cuando el conductor de un automóvil particular perdió el control y cayó desde lo alto a un barranco en una provincia de Ecuador. Las imágenes captadas por un testigo muestra cómo el vehículo se sale de la vía, da vueltas violentamente y finalmente desaparece entre la oscuridad del fondo del precipicio.
En la grabación se escuchan los gritos de desesperación de uno de los presentes, quien exclama "¡Diosito bendito! ¡Por Dios santo!" mientras indica a sus acompañantes que bajen a verificar el estado del conductor. El testigo, visiblemente afectado, permanece junto al borde del barranco observando el descenso del automóvil y la incertidumbre sobre la suerte del conductor.
Automovilista es hallado sin vida
Tras el accidente, los cuerpos de emergencia se movilizaron al lugar para iniciar las labores de rescate, las cuales se complicaron debido a que el vehículo y su ocupante quedaron en una zona de difícil acceso.
El rescate requirió maniobras especiales para recuperar tanto el automóvil como al conductor, identificado como José Patiño, conocido como "Pepe". Lamentablemente, fue hallado sin vida dentro de la unidad, que quedó completamente destrozada tras la caída.
El incidente, documentado en video, evidencia los riesgos de conducir de noche en carreteras con tramos peligrosos y pendientes pronunciadas. Usuarios de redes sociales han compartido las imágenes, generando alarma y llamados a extremar precauciones al volante.