 Motorista fue atropellado por su propia moto tras maniobra
Viral

Video muestra cómo motorista fue atropellado por su propia moto tras maniobra imprudente

Motociclista termina arrollado tras fallido caballito y todo queda en captado en video.

Maniobra extrema sale mal., Captura de pantalla video de X.
Maniobra extrema sale mal. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un motorista termina atropellado por su propia motocicleta mientras realizaba maniobras imprudentes en plena vía pública. Las imágenes fueron captadas por una persona que se desplazaba detrás de él y grababa sus acrobacias.

En el clip se observa al conductor, cuya identidad no fue revelada, avanzar a gran velocidad mientras esquiva vehículos y rebasa el tráfico. Tras dejar atrás a los automóviles, el motociclista realiza un "caballito", una maniobra que consiste en levantar la rueda delantera y mantener el equilibrio únicamente con la trasera.

Durante varios segundos logra sostener la moto en esa posición. Sin embargo, cuando intenta volver a colocar la rueda delantera sobre el asfalto, pierde el control. El peso del vehículo lo desestabiliza y termina siendo catapultado hacia atrás.

El conductor cae violentamente contra el pavimento, mientras la motocicleta continúa avanzando sin control y pasa por encima de él antes de detenerse metros adelante.

Motorista sufre varias lesiones 

Los hechos ocurrieron en Brasil el lunes 9 de febrero. Medios locales informaron que el hecho no fue fatal, aunque el motociclista sufrió varias heridas como consecuencia del impacto.

El video fue compartido en la red social X por la cuenta @Ednaldo40916743, donde rápidamente acumuló miles de reproducciones y generó debate sobre los riesgos de realizar este tipo de maniobras en la vía pública.

