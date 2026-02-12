Hombre conduce un vehículo con forma de ataúd

Un video que se hizo viral en redes sociales muestra a un hombre conduciendo un vehículo con forma de ataúd, generando miles de reacciones entre los internautas. La peculiar escena, difundida en TikTok por la usuaria @estrellaofficial1, acumuló en cuestión de horas más de 40 millones de reproducciones y desató una ola de comentarios, desde risas hasta asombro por la creatividad del conductor.
En las imágenes se aprecia un ataúd adaptado con ruedas, motor y espejos laterales, similar a cualquier otro vehículo. Algunos clips muestran al ataúd en movimiento, captado desde otro automóvil, mientras que en otro se observa más de cerca al conductor mientras una mujer le habla antes de avanzar.
Aunque en redes se asegura que el video fue grabado en México, la ubicación exacta no ha sido confirmada y tampoco se conoce la intención del conductor; aun así, el clip se volvió viral rápidamente.
Debate en redes por autenticidad del video
El video generó debate en redes sociales, donde algunos usuarios destacaron el ingenio detrás del peculiar vehículo, mientras que otros cuestionaron su autenticidad y plantearon la posibilidad de que se tratara de un contenido creado con inteligencia artificial.
Tras estas dudas, comenzó a circular un segundo video en el que el vehículo aparece desde otro ángulo y se observa a una mujer —quien aparentemente sería la madre del conductor— hablándole antes de que avance. Estas nuevas imágenes reforzaron la idea de que el automóvil sería real y no un montaje digital.
Algunos internautas incluso señalaron que el ataúd motorizado podría haber sido creado como una forma de concientizar a motociclistas y conductores que cometen imprudencias al volante, utilizando el simbolismo del féretro para enviar un mensaje sobre los riesgos de conducir a alta velocidad.