Motorista graba la muerte de su amigo durante rodada

Un trágico accidente ocurrió la mañana del domingo 8 de febrero en la carretera CA-5, a la altura del municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, cuando un motorista identificado como Jesús Figueroa perdió la vida tras chocar de frente contra un tráiler. Todo quedó registrado en video por un amigo que lo acompañaba en la rodada, generando viralización inmediata en redes sociales y un intenso debate sobre la seguridad vial.
Las imágenes muestran a Figueroa circulando a alta velocidad por un tramo conocido por sus curvas peligrosas. Según se aprecia, el joven aceleró con la intención de atravesar la curva usando la técnica de "countersteering", pero perdió el control de su motocicleta, invadió el carril contrario e impactó frontalmente contra el tráiler. Su cuerpo salió proyectado contra el asfalto y terminó debajo de una camioneta que transitaba por la zona, falleciendo de manera inmediata.
Conductores del tráiler y la camioneta involucrados fueron requeridos por las autoridades
Tras el accidente, los demás motociclistas que participaban en la rodada regresaron rápidamente para auxiliar a la víctima, pero ya no presentaba signos vitales. Autoridades y equipos de emergencia acudieron al lugar, donde realizaron el levantamiento del cuerpo, generando un intenso tráfico en la zona durante varias horas.
Jesús Figueroa, de aproximadamente 20 años, era originario del municipio de Masaguara, Intibucá. Los conductores del tráiler y la camioneta involucrados fueron requeridos por las autoridades para esclarecer lo ocurrido, aunque hasta el momento no se ha informado su situación jurídica. El video será clave para determinar responsabilidades.
El incidente ha generado indignación y debate en redes sociales, con cientos de usuarios pidiendo sanciones más severas para motociclistas que conduzcan de manera imprudente, destacando el riesgo que representan para ellos mismos y para terceros en carreteras hondureñas.