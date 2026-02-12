Fiesta de revelación de género termina con disparos al aire

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una fiesta de revelación de género terminó de manera peligrosa cuando el padre del bebé realizó disparos al aire. Aunque se menciona que el hecho ocurrió en Guastatoya, El Progreso, la ubicación exacta no ha sido confirmada.
En las imágenes se observa a los padres junto a su hija, vestidos de blanco, frente a sus invitados, esperando ansiosos el color del humo que revelaría el sexo del bebé. Al percatarse de que el humo es azul, indicando que se trata de un niño, el padre saca un arma y dispara en repetidas ocasiones. A pesar del peligro, familiares y amigos aplauden y celebran mientras los balazos retumban en el lugar.
El video ha causado indignación entre usuarios de redes sociales, quienes critican la irresponsabilidad del hombre y la exposición de los asistentes y vecinos a un riesgo innecesario. La población exige a las autoridades investigar los hechos y aplicar medidas que prevengan tragedias similares.
Disparar al aire es un delito
Disparar al aire en Guatemala es un delito tipificado en el artículo 127 de la Ley de Armas y Municiones, con penas de uno a tres años de prisión, comiso del arma y suspensión de la licencia de portación por tres años. Las autoridades recuerdan que cada año se registran incidentes lamentables relacionados con balas perdidas, muchas de ellas producto de disparos al aire.
Expertos señalan que estas acciones imprudentes pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte, afectando principalmente a niños, adultos mayores y personas que no tienen ninguna relación con los hechos. En este caso, la celebración que pretendía ser un momento de alegría puso en evidencia la necesidad de concienciar a la población sobre los peligros de manipular armas de fuego en eventos sociales, así como la urgencia de reforzar el cumplimiento de la ley para evitar tragedias.