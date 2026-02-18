 Camioneta sale volando y se estrella en una casa
Viral

Impactante video capta camioneta que sale volando y se estrella en una casa

Dramático video muestra vehículo elevándose antes de impactar contra una vivienda.

Video muestra cómo camioneta “voló” 30 metros antes de destruir una vivienda en Oregón., Captura de pantalla video de X.
Video muestra cómo camioneta "voló" 30 metros antes de destruir una vivienda en Oregón. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un impactante video difundido por el Departamento de Policía de Tigard muestra el momento en que una camioneta salió disparada por el aire y recorrió cerca de 30 metros antes de estrellarse contra una vivienda en Oregón, Estados Unidos. El hecho ocurrió la madrugada del viernes 13 de febrero, poco antes de las 3:00 horas, en la cuadra 13000 de Southwest Larkwood Place.

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor circulaba en dirección oeste por Southwest Schools Ferry Road a exceso de velocidad y de manera imprudente cuando perdió el control del vehículo. Las imágenes de seguridad respaldan que la camioneta se proyectó desde un montículo de tierra, superó un muro de contención de aproximadamente un metro de altura y literalmente "voló" antes de impactar contra el baño del primer piso de la casa.

Propietario de la vivienda se pronuncia 

El propietario de la vivienda, David Brudnok, relató que el estruendo lo despertó de inmediato. "No me esperaba un camión volador. Solo oí un fuerte estruendo y la casa se estremeció", declaró a medios locales. Al bajar las escaleras, aseguró que la fachada de su hogar había desaparecido por completo.

En el momento del impacto, Brudnok, su esposa y sus tres hijos pequeños se encontraban en la planta alta, por lo que resultaron ilesos. El conductor logró salir por sus propios medios, mientras que bomberos rescataron al pasajero atrapado entre los escombros. Ambos sufrieron heridas leves, según la policía.

Las autoridades arrestaron al conductor, identificado como Jacob Hankins, de 33 años, quien enfrenta cargos por conducción temeraria y por poner en peligro a otras personas. El caso continúa bajo investigación, mientras las imágenes del siniestro siguen generando asombro por la magnitud del impacto y la destrucción causada.

