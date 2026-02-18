Debate en Guatemala: ¿Prohibición Real o Montaje Digital?

Las imágenes de mantas que prohíben Therians en San Pedro y San Juan Sacatepéquez generaron alarma en redes sociales, pero usuarios afirman que fueron generadas con IA.
¿Mantas contra "Therians" en Sacatepéquez resultan ser imágenes creadas con IA?
Lo que comenzó como una aparente medida comunitaria en San Pedro y San Juan Sacatepéquez terminó convirtiéndose en un nuevo ejemplo del impacto de la inteligencia artificial en la conversación pública.
Aunque se desconoce si todas las imágenes son realizadas con IA, muchos usuarios comentaron que en esos lugares no se encontraba ninguna manta.
Sin embargo, las imágenes cumplieron su finalidad pues se hicieron virales en redes sociales. Todas tienen diferentes mensajes como: "Prohibido Therians en Sajcavilla. Therian visto será entregado a vecinos organizados"; "Prohibido Therian en San Pedro Sacatepéquez. Therian visto, será amarrado en el parque...".
Las imágenes provocaron reacciones inmediatas, desde apoyo hasta indignación. Sin embargo, tras un análisis más detallado, usuarios comenzaron a señalar inconsistencias visuales en las fotografías que apuntan a que habrían sido generadas con inteligencia artificial.
Además, por el momento no existen reportes oficiales de las municipalidades de San Pedro o San Juan Sacatepéquez confirmando la colocación de las mantas, ni registros de vecinos organizados respaldando públicamente ese tipo de mensaje.
¿Quiénes son los "Therians"?
El término "Therian" proviene de therianthropy y se refiere a personas que afirman identificarse profundamente con un animal, ya sea de forma simbólica, espiritual o psicológica.
Algunos jóvenes que se reconocen como Therians utilizan accesorios como máscaras, colas sintéticas o prendas que simulan rasgos animales. En redes sociales, se han viralizado videos de personas actuando como gatos o perros en espacios públicos, lo que ha generado debates sobre identidad, expresión juvenil y salud mental.
Sin embargo, no existe evidencia de que este fenómeno represente una amenaza a la seguridad pública en Guatemala.
Vecinos organizados
En Guatemala, los vecinos organizados suelen ser comités comunitarios que colaboran en temas de seguridad y prevención. En municipios como San Pedro y San Juan Sacatepéquez, estas estructuras existen formalmente para coordinar con autoridades locales.
No obstante, en este caso, no hay constancia de que estos grupos hayan emitido comunicados o respaldado las imágenes difundidas en redes sociales.