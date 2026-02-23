Influencer pierde seguidores en minutos tras fallo de filtro

Una creadora de contenido en China se volvió tendencia en redes sociales luego de que un error técnico en un filtro de belleza revelara accidentalmente su rostro real durante una transmisión en vivo, provocando que perdiera aproximadamente 140 mil seguidores en cuestión de minutos.
El caso se viralizó en plataformas como X, Instagram y Facebook, donde usuarios comenzaron a compartir un video de la influencer, identificada en redes sociales como @asian_girl . En el material audiovisual se observa a la creadora de contenido bailando al ritmo de la música, cuando repentinamente el filtro de belleza que utilizaba comenzó a presentar fallas y distorsiones en la imagen.
El fallo del efecto visual dejó al descubierto su apariencia real durante breves instantes, lo que sorprendió a varios espectadores de la transmisión en vivo. La situación generó una ola de reacciones en línea, mientras algunos usuarios expresaron asombro y decidieron dejar de seguir su cuenta, otros mostraron mensajes de apoyo y criticaron las expectativas estéticas impuestas en redes sociales.
Según reportes en redes sociales, la influencer habría perdido cerca de 140 mil seguidores tras el incidente, aunque esta cifra no ha podido ser verificada de manera independiente. No obstante, el video abrió un amplio debate sobre el uso de filtros de belleza y la autenticidad en la creación de contenido digital.
El caso de Qiao Biluo
En China, muchos creadores de contenido utilizan aplicaciones como Douyin, la versión local de TikTok, para realizar transmisiones en vivo donde interactúan con seguidores, interpretan canciones o realizan presentaciones de baile, actividades que suelen generar donativos virtuales de parte de sus audiencias.
El caso recordó a los internautas un incidente similar ocurrido en 2019 con la streamer china Qiao Biluo, quien se volvió viral cuando un filtro de belleza falló durante una transmisión en vivo y reveló que la imagen de una joven que presentaba a su audiencia en realidad correspondía a una mujer de 58 años, generando un amplio debate sobre la identidad digital y la estética en redes sociales.