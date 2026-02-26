El hallazgo más curioso dentro del refugio de El Mencho

El pasado domingo 22 de febrero se registró la caída y muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", considerado uno de los narcotraficantes más buscados en México y señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Tras el operativo implementado por fuerzas federales, las autoridades realizaron un cateo en un inmueble ubicado en Tapalpa, Jalisco, donde presuntamente se ocultaba el capo.
Las imágenes tomadas en el interior de la vivienda comenzaron a difundirse poco después y permitieron observar distintos detalles del entorno en el que permanecía. Fotografías de un pequeño altar colocado en lo que sería su recámara, alimentos y utensilios en la cocina, así como muebles sencillos, llamaron la atención pública.
Uno de los hallazgos más curiosos
Sin embargo, uno de los hallazgos que más curiosidad generó fue una caja con videojuegos para la consola Xbox 360. De acuerdo con fuentes oficiales, dentro de la caja fueron encontrados varios títulos populares lanzados hace más de una década.
Entre ellos destaca Call of Duty 4 Modern Warfare, un videojuego de acción con temática bélica; FIFA 12, centrado en competiciones de futbol internacional; y Forza Motorsport 4, enfocado en la simulación automovilística.
También se localizaron títulos dirigidos a un público más familiar como Kinect Disneyland Adventures, Kinect Carnival Games y El Gato con Botas para Kinect. Asimismo, figuraba Forza Horizon, otro juego de carreras de mundo abierto que fue ampliamente popular en su momento.
Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si los videojuegos eran utilizados por el propio Oseguera o si pertenecían a otra persona que habitara la propiedad. El hallazgo forma parte de los objetos asegurados durante el cateo y continúa bajo análisis como parte de las investigaciones abiertas tras el operativo federal que puso fin a la búsqueda del capo.