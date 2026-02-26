 El hallazgo más curioso dentro del refugio de El Mencho
Viral

Uno de los hallazgos que más curiosidad generó tras el cateo en la casa de El Mencho

El hallazgo más curioso dentro del refugio de El Mencho tras el operativo.

Compartir:
Nemesio Oseguera Cervantes. , Redes sociales.
Nemesio Oseguera Cervantes. / FOTO: Redes sociales.

El pasado domingo 22 de febrero se registró la caída y muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", considerado uno de los narcotraficantes más buscados en México y señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Tras el operativo implementado por fuerzas federales, las autoridades realizaron un cateo en un inmueble ubicado en Tapalpa, Jalisco, donde presuntamente se ocultaba el capo.

Las imágenes tomadas en el interior de la vivienda comenzaron a difundirse poco después y permitieron observar distintos detalles del entorno en el que permanecía. Fotografías de un pequeño altar colocado en lo que sería su recámara, alimentos y utensilios en la cocina, así como muebles sencillos, llamaron la atención pública.

Uno de los hallazgos más curiosos 

Sin embargo, uno de los hallazgos que más curiosidad generó fue una caja con videojuegos para la consola Xbox 360. De acuerdo con fuentes oficiales, dentro de la caja fueron encontrados varios títulos populares lanzados hace más de una década.

Entre ellos destaca Call of Duty 4 Modern Warfare, un videojuego de acción con temática bélica; FIFA 12, centrado en competiciones de futbol internacional; y Forza Motorsport 4, enfocado en la simulación automovilística.

También se localizaron títulos dirigidos a un público más familiar como Kinect Disneyland Adventures, Kinect Carnival Games y El Gato con Botas para Kinect. Asimismo, figuraba Forza Horizon, otro juego de carreras de mundo abierto que fue ampliamente popular en su momento.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si los videojuegos eran utilizados por el propio Oseguera o si pertenecían a otra persona que habitara la propiedad. El hallazgo forma parte de los objetos asegurados durante el cateo y continúa bajo análisis como parte de las investigaciones abiertas tras el operativo federal que puso fin a la búsqueda del capo.

En Portada

Identifican a otra víctima hallada sin vida en zona 25t
Nacionales

Identifican a otra víctima hallada sin vida en zona 25

06:20 AM, Feb 26
Capturan a hombre señalado de quitarle la vida a su hijo por conflicto económicot
Nacionales

Capturan a hombre señalado de quitarle la vida a su hijo por conflicto económico

07:09 AM, Feb 26
Motorista herido tras ataque armado en zona 13t
Nacionales

Motorista herido tras ataque armado en zona 13

08:22 AM, Feb 26
Hansi Flick ve difícil, pero no imposible remontar eliminatoria ante Atléticot
Deportes

Hansi Flick ve "difícil, pero no imposible" remontar eliminatoria ante Atlético

08:57 AM, Feb 26
Amarini Villatoro termina su experiencia en ConcaChampionst
Deportes

Amarini Villatoro termina su experiencia en ConcaChampions

08:33 AM, Feb 26

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalEE.UU.EleccionesSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos