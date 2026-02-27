Levantamiento de 420 libras termina en accidente

Un video grabado en un gimnasio se volvió viral en redes sociales luego de mostrar el momento en que el influencer conocido como "Built By Jayden" es aplastado por una barra cargada con 420 libras mientras realizaba press de banca.
Las imágenes, difundidas en cuentas de TikTok y X, captan cómo uno de sus compañeros lo auxilia para levantar la barra antes de iniciar la repetición. Sin embargo, segundos después de que le suelta el peso por completo, los brazos del adolescente ceden ante la carga y la barra cae directamente sobre su pecho, deslizándose luego hacia el abdomen.
El impacto generó preocupación inmediata entre los usuarios, quienes expresaron angustia ante la posibilidad de que el joven hubiera sufrido fracturas múltiples o lesiones internas graves. Algunos comentarios incluso temían un desenlace fatal debido a la magnitud del peso.
La grabación acumuló miles de reacciones y abrió debate sobre los riesgos del levantamiento de pesas a edades tempranas, así como la importancia de contar con supervisión adecuada y medidas de seguridad al trabajar con cargas elevadas.
¿Cuál fue su estado de salud?
Dos días después del incidente, "Built By Jayden" publicó un nuevo video para actualizar a sus seguidores sobre su estado. El joven explicó que acudió al hospital tras el accidente, donde fue sometido a estudios radiográficos.
Según detalló, los médicos confirmaron que no presentaba fracturas ni lesiones internas de gravedad. Indicó que únicamente sufrió un hematoma en el pecho y una leve afonía producto del impacto.
El influencer se mostró sorprendido de haber salido con daños menores tras recibir el peso de 420 libras sobre el cuerpo. Finalmente, aseguró que continuará dedicándose al levantamiento de pesas, aunque afirmó que lo hará con mayor precaución para evitar situaciones que pongan en riesgo su integridad física.