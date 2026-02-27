 Levantamiento de 420 libras termina en accidente
Viral

Video registra el instante en que levantamiento de 420 libras termina en accidente

Influencer intenta impresionante levantamiento y casi termina en tragedia.

Compartir:
Un video grabado en un gimnasio se volvió viral en redes sociales., Captura de pantalla video de X.
Un video grabado en un gimnasio se volvió viral en redes sociales. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video grabado en un gimnasio se volvió viral en redes sociales luego de mostrar el momento en que el influencer conocido como "Built By Jayden" es aplastado por una barra cargada con 420 libras mientras realizaba press de banca.

Las imágenes, difundidas en cuentas de TikTok y X, captan cómo uno de sus compañeros lo auxilia para levantar la barra antes de iniciar la repetición. Sin embargo, segundos después de que le suelta el peso por completo, los brazos del adolescente ceden ante la carga y la barra cae directamente sobre su pecho, deslizándose luego hacia el abdomen.

El impacto generó preocupación inmediata entre los usuarios, quienes expresaron angustia ante la posibilidad de que el joven hubiera sufrido fracturas múltiples o lesiones internas graves. Algunos comentarios incluso temían un desenlace fatal debido a la magnitud del peso.

La grabación acumuló miles de reacciones y abrió debate sobre los riesgos del levantamiento de pesas a edades tempranas, así como la importancia de contar con supervisión adecuada y medidas de seguridad al trabajar con cargas elevadas.

¿Cuál fue su estado de salud?

Dos días después del incidente, "Built By Jayden" publicó un nuevo video para actualizar a sus seguidores sobre su estado. El joven explicó que acudió al hospital tras el accidente, donde fue sometido a estudios radiográficos.

Según detalló, los médicos confirmaron que no presentaba fracturas ni lesiones internas de gravedad. Indicó que únicamente sufrió un hematoma en el pecho y una leve afonía producto del impacto.

@builtbyjaydenn

AM I OKAY? #reply #hospital #foryoupage #benchpress #update

♬ ECLIPSER (ULTRA SLOWED) - PINKY SMASH

El influencer se mostró sorprendido de haber salido con daños menores tras recibir el peso de 420 libras sobre el cuerpo. Finalmente, aseguró que continuará dedicándose al levantamiento de pesas, aunque afirmó que lo hará con mayor precaución para evitar situaciones que pongan en riesgo su integridad física.

En Portada

¡Series de octavos de final de Champions League!t
Deportes

¡Series de octavos de final de Champions League!

05:26 AM, Feb 27
Accidente de tránsito en Villa Canales: Conductores quedan heridost
Nacionales

Accidente de tránsito en Villa Canales: Conductores quedan heridos

06:24 AM, Feb 27
Ataque armado en Mixco deja una persona heridat
Nacionales

Ataque armado en Mixco deja una persona herida

07:45 AM, Feb 27
Ligan a proceso a hombre que agredió a árbitra en Quichét
Deportes

Ligan a proceso a hombre que agredió a árbitra en Quiché

10:08 AM, Feb 27
Pep Guardiola: Cuanto más juegas contra los mejores, más aprendest
Deportes

Pep Guardiola: "Cuanto más juegas contra los mejores, más aprendes"

08:10 AM, Feb 27

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEE.UU.Liga NacionalSeguridad vialSuper BowlReal MadridElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos