 Leona jala a niña por el pantalón en un zoológico
Viral

Captan en video instante en que leona jala a niña por el pantalón en un zoológico

Según se aprecia en el video, el animal introdujo sus patas entre las rendijas de la jaula y, con un movimiento rápido, logró enganchar el pantalón de la niña con sus garras.

Compartir:
Impactante video capta a leona enganchando a niña por el pantalón en zoológico., Captura de pantalla video de X.
Impactante video capta a leona enganchando a niña por el pantalón en zoológico. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales muestra los momentos de terror que vivió una familia durante su visita al Parque Zoológico de Zhongshan, en China, donde una leona atacó a una niña que se encontraba demasiado cerca de la jaula.

El hecho ocurrió en la ciudad de Shantou y fue grabado por otros visitantes que presenciaron la escena. En las imágenes se observa a la menor caminando junto a su padre por una de las áreas del zoológico, aparentemente sin notar el riesgo que representaba la proximidad con los animales.

Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, en cuestión de segundos, la leona reaccionó. Según se aprecia en el video, el animal introdujo sus patas entre las rendijas de la jaula y, con un movimiento rápido, logró enganchar el pantalón de la niña con sus garras.

El jalón fue suficiente para desatar el pánico. La menor comenzó a llorar mientras el felino intentaba arrastrarla hacia los barrotes. El padre reaccionó de inmediato y sujetó con fuerza a su hija para evitar que fuera atrapada por completo.

Ante la desesperación, el hombre buscó un objeto cercano para defenderse y tomó una varilla de metal que se encontraba en el suelo. Con ella, golpeó repetidamente a la leona hasta que finalmente el animal soltó la prenda y la niña pudo ser retirada de la zona de peligro.

Menor no sufrió heridas físicas de gravedad 

Aunque la escena fue intensa, medios locales informaron que la menor sufrió una lesión considerable, aunque no de gravedad, por lo que el incidente no pasó a mayores pese a la angustia vivida por la familia.

Tras la viralización del video, el zoológico inició una investigación interna para determinar si existió alguna falla en las medidas de seguridad. El caso reavivó el debate sobre la responsabilidad tanto de los recintos que albergan animales salvajes como de los visitantes, especialmente cuando se trata de menores de edad.

Mientras tanto, las impactantes imágenes continúan circulando en internet como advertencia sobre los riesgos de acercarse demasiado a este tipo de instalaciones.

En Portada

Impactantes videos revelan la magnitud del incendio en parque industrial de Amatitlánt
Nacionales

Impactantes videos revelan la magnitud del incendio en parque industrial de Amatitlán

07:34 AM, Mar 03
Cierre vehicular tras hallazgo de hombre sin vida en zona 12t
Nacionales

Cierre vehicular tras hallazgo de hombre sin vida en zona 12

08:18 AM, Mar 03
CSJ excluye a cuatro aspirantes a magistrados de CC por no cumplir requisitost
Nacionales

CSJ excluye a cuatro aspirantes a magistrados de CC por no cumplir requisitos

07:00 AM, Mar 03
Rodrygo se rompe el ligamento cruzado y se pierde el Mundialt
Deportes

Rodrygo se rompe el ligamento cruzado y se pierde el Mundial

09:09 AM, Mar 03
Flamengo sorprende al despedir al técnico Filipe Luist
Deportes

Flamengo sorprende al despedir al técnico Filipe Luis

08:43 AM, Mar 03

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEE.UU.Liga NacionalSuper BowlMinisterio PúblicoEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos