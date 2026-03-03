Leona jala a niña por el pantalón en un zoológico

Un video que circula en redes sociales muestra los momentos de terror que vivió una familia durante su visita al Parque Zoológico de Zhongshan, en China, donde una leona atacó a una niña que se encontraba demasiado cerca de la jaula.
El hecho ocurrió en la ciudad de Shantou y fue grabado por otros visitantes que presenciaron la escena. En las imágenes se observa a la menor caminando junto a su padre por una de las áreas del zoológico, aparentemente sin notar el riesgo que representaba la proximidad con los animales.
Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, en cuestión de segundos, la leona reaccionó. Según se aprecia en el video, el animal introdujo sus patas entre las rendijas de la jaula y, con un movimiento rápido, logró enganchar el pantalón de la niña con sus garras.
El jalón fue suficiente para desatar el pánico. La menor comenzó a llorar mientras el felino intentaba arrastrarla hacia los barrotes. El padre reaccionó de inmediato y sujetó con fuerza a su hija para evitar que fuera atrapada por completo.
Ante la desesperación, el hombre buscó un objeto cercano para defenderse y tomó una varilla de metal que se encontraba en el suelo. Con ella, golpeó repetidamente a la leona hasta que finalmente el animal soltó la prenda y la niña pudo ser retirada de la zona de peligro.
Menor no sufrió heridas físicas de gravedad
Aunque la escena fue intensa, medios locales informaron que la menor sufrió una lesión considerable, aunque no de gravedad, por lo que el incidente no pasó a mayores pese a la angustia vivida por la familia.
Tras la viralización del video, el zoológico inició una investigación interna para determinar si existió alguna falla en las medidas de seguridad. El caso reavivó el debate sobre la responsabilidad tanto de los recintos que albergan animales salvajes como de los visitantes, especialmente cuando se trata de menores de edad.
Mientras tanto, las impactantes imágenes continúan circulando en internet como advertencia sobre los riesgos de acercarse demasiado a este tipo de instalaciones.