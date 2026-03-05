 La verdad sobre la detención de supuesta influencer fitness
La verdad sobre la detención de supuesta influencer fitness vinculada a un caso de drogas

La historia detrás de las imágenes virales de la supuesta influencer fitness detenida que confundieron a miles en redes.

La capturada fue identificada como Evelyn Rocío Orellana Salguero, de 39 años., Redes sociales.
La capturada fue identificada como Evelyn Rocío Orellana Salguero, de 39 años. / FOTO: Redes sociales.

La detención de una mujer el pasado 28 de febrero provocó una ola de desinformación en redes sociales, luego de que circularan imágenes manipuladas con inteligencia artificial que la presentaban falsamente como una supuesta influencer dedicada al contenido de ejercicio y vida saludable.

La capturada fue identificada como Evelyn Rocío Orellana Salguero, de 39 años. En varias publicaciones difundidas en plataformas digitales se afirmaba que la mujer era una "influencer del vicio" que utilizaba suplementos deportivos del gimnasio para traficar drogas en la zona 7 de la capital. Sin embargo, esta versión fue desmentida tras conocerse información oficial relacionada con el caso.

Según datos publicados en el sitio web de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), de la Policía Nacional Civil (PNC), la captura fue realizada por agentes antinarcóticos durante un operativo efectuado en la colonia La Bethania, en la zona 7 de Ciudad de Guatemala.

El pasado 28 de febrero, la Policía Nacional Civil, a través de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, realizó la captura de Evelyn ‘N’ de 39 años, con base en una orden de captura, durante un operativo en colonia La Bethania, zona 7, ciudad de Guatemala. La detenida tiene orden de captura vigente por el delito de promoción o estímulo a la drogadicción", detalla el informe policial.

Imágenes con inteligencia artificial generan desinformación tras captura de mujer en zona 7. - www.sgaia.gob.gt

La información oficial evidencia que las versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta influencer fitness vinculada al tráfico de drogas no corresponden con los hechos confirmados por las autoridades.

Tras su detención, Orellana Salguero fue puesta a disposición de un juzgado competente, donde se le notificó formalmente el motivo de su captura y se definirá el proceso legal que determinará su situación jurídica.

Imágenes creadas con inteligencia artificial

De acuerdo con el análisis de las fotografías que circularon en redes sociales, varias de ellas fueron alteradas mediante herramientas de inteligencia artificial para modificar la apariencia de la detenida.

En algunas de las imágenes difundidas incluso se observa la marca de agua generada por Gemini, lo que evidencia que fueron editadas digitalmente.

Las publicaciones habrían sido creadas a partir de fotografías reales de Orellana Salguero, a las que posteriormente se les aplicaron modificaciones mediante instrucciones o "prompts" para transformarla en una supuesta creadora de contenido fitness, agregando ropa deportiva y elementos asociados al mundo del ejercicio.

Autoridades han reiterado que la difusión de información falsa o manipulada en redes sociales puede provocar desinformación entre los usuarios, especialmente cuando se utilizan herramientas de inteligencia artificial para alterar imágenes o identidades.

