Motosicarios balean a modelo durante el funeral de su madre

Un impactante video captado por una cámara de seguridad se hizo viral en redes sociales al mostrar el momento exacto en que la modelo Amanda de Almeida Arantes fue víctima de un atentado a tiros mientras participaba en el funeral de su madre en el estado de Minas Gerais, Brasil.
En las imágenes se observa a la modelo, de 27 años, caminando detrás de la carroza fúnebre que trasladaba el cuerpo de su madre, momentos después de haber salido de una iglesia donde se realizaba el servicio religioso.
La joven avanzaba acompañada por familiares y otras personas que formaban parte del cortejo fúnebre. Incluso, en el video se observa que dos niños caminaban unos metros delante de ella.
Segundos después, una motocicleta con dos hombres se aproxima al grupo. En cuestión de instantes, uno de los ocupantes del vehículo de dos ruedas saca un arma y dispara en repetidas ocasiones contra la modelo.
Tras los disparos, la mujer cae al suelo mientras las personas que la acompañaban corren para resguardarse del ataque. Cuando los motosicarios huyen del lugar, varias personas regresan para ayudar a la víctima. En la grabación se observa a un hombre que corre hacia la joven para auxiliarla, mientras otro intenta levantarla.
Sin embargo, finalmente deciden mantenerla inmovilizada en el suelo para evitar agravar sus heridas mientras llegaban los cuerpos de socorro.
Sobrevivió al atentado
De acuerdo con información de las autoridades locales, en el lugar del ataque se localizaron al menos ocho casquillos de bala. Tres de los disparos habrían impactado a la modelo: uno en el diafragma y otros dos en las piernas.
A pesar de la gravedad del ataque, la mujer logró sobrevivir y actualmente permanece hospitalizada mientras recibe atención médica.
Las autoridades informaron que uno de los motosicarios fue detenido posteriormente, mientras que su cómplice continúa prófugo.
Por ahora, la policía mantiene abiertas las investigaciones para determinar el móvil del ataque y establecer si existe un autor intelectual detrás del atentado ocurrido en Baependi.