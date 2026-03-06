Padre de familia y estudiante protagonizan pelea

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación al mostrar una violenta pelea entre un estudiante y un adulto frente a una escuela ubicada en Guadalajara, México, mientras los testigos observaban sin intervenir. Las imágenes, grabadas por personas que se encontraban en el lugar, muestran el momento en que ambos hombres se enfrentan a golpes en plena vía pública.
De acuerdo con la información que acompaña la publicación viral, el incidente habría ocurrido el pasado martes 3 de marzo de 2026. Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de los involucrados, usuarios en redes sociales señalan que el adulto podría ser el padre de un estudiante, quien presuntamente habría sido agredido previamente por el joven protagonista de la pelea.
En el video se observa cómo el estudiante y el adulto se enfrentan a golpes durante varios segundos, mientras varias personas permanecen alrededor del conflicto sin intervenir para intentar detener la agresión. La pasividad de los presentes fue uno de los aspectos que más críticas generó entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron el nivel de violencia y la falta de acción ante este tipo de incidentes.
Padres de familia se pronuncian tras el incidente
Padres de familia y vecinos de la zona expresaron su preocupación, señalando que el enfrentamiento ocurrió a plena luz del día, en un área donde diariamente transitan decenas de estudiantes. Algunos señalaron que este tipo de hechos aumentan la percepción de inseguridad en los alrededores de los centros educativos.
En redes sociales también surgieron versiones no confirmadas que señalan que la pelea habría sido protagonizada por un padre y su propio hijo. Sin embargo, hasta el momento esta información se mantiene como un rumor, ya que ninguna autoridad ni la institución educativa han corroborado oficialmente la relación entre los involucrados.
Tras la difusión del video, medios locales consultaron a las autoridades del plantel educativo sobre lo ocurrido. La institución informó que no se abrirá una investigación interna, ya que la agresión se registró fuera de las instalaciones escolares y en espacio público, por lo que el caso no corresponde directamente al ámbito de la escuela.
El video continúa circulando en redes sociales, generando debate sobre la violencia entre jóvenes, la responsabilidad de los adultos y el papel de los testigos frente a este tipo de situaciones. Las autoridades locales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.