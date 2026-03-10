 Automovilista presencia asalto y atropella a motoladrones
VIDEO: Automovilista presencia asalto y atropella a motoladrones

Video viral muestra momento en que automovilista atropella a motoladrones tras presenciar un asalto.

Automovilista reacciona tras asalto., Captura de pantalla video de X.
Automovilista reacciona tras asalto. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales muestra el instante en que un automovilista decide intervenir luego de presenciar el asalto contra una mujer, protagonizado por dos motoladrones. El hecho ocurrió en República Dominicana y ha generado debate entre usuarios por la reacción del conductor.

Las imágenes captan cómo el atraco ocurre en cuestión de segundos. La víctima caminaba por la vía pública y se disponía a cruzar una calle mientras llevaba en sus manos su cartera y un teléfono celular.

En ese momento, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se aproximan a la mujer. Uno de los sujetos desciende rápidamente del vehículo de dos ruedas, le arrebata sus pertenencias de valor y de inmediato vuelve a subirse a la motocicleta para huir junto a su cómplice.

Sin embargo, los motoladrones no se percataron de que un automovilista observaba toda la escena desde un vehículo cercano. Según se aprecia en el video, cuando los delincuentes intentan escapar e incluso se introducen en sentido contrario, el conductor decide acelerar y embestirlos.

El impacto provoca que ambos sujetos caigan de la motocicleta. Tras el choque, los hombres intentan regresar por el vehículo, pero al notar que el conductor desciende de su automóvil prefieren abandonar la escena y escapar a pie.

Aparentemente la víctima recuperó sus pertenencias 

En medio del incidente, la mujer asaltada también se aleja corriendo del lugar, aparentemente por temor a lo que pudiera ocurrir.

No obstante, segundos después se observa que la víctima se aproxima nuevamente al área donde ocurrió el hecho, presuntamente para recuperar sus pertenencias, que habrían quedado tiradas sobre la banqueta.

En otra toma del video se escucha a uno de los delincuentes gritar: "¡Qué palomo ese tipo!". En República Dominicana, la palabra "palomo" se utiliza para referirse a una persona considerada ingenua o despistada.

Hasta el momento se desconoce si las autoridades lograron identificar o capturar a los responsables, así como si la víctima presentó una denuncia formal por el asalto.

Emisoras  Escúchanos