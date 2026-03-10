Asalto contra comensales en venta de comida de la zona 3

Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que dos sujetos armados perpetraron un violento asalto contra un grupo de personas que se encontraban almorzando en una venta de comida ambulante ubicada en la zona 3. El hecho ocurrió el pasado 9 de marzo de 2026, a plena luz del día.
Las grabaciones muestran la secuencia completa de cómo los asaltantes se movilizaban por el sector con la intención de cometer el atraco. En uno de los videos se observa a los dos hombres, de apariencia joven, caminando tranquilamente sobre la banqueta como si fueran vecinos del área. Antes de llegar al negocio incluso se acomodan las gorras, aparentemente para evitar ser reconocidos.
En un segundo clip se aprecia cómo ambos se acercan al pequeño negocio y conversan con los encargados, preguntando cuál es el menú del día, como si se tratara de clientes comunes. La acción parecía una estrategia para despistar y analizar el entorno.
A escasos metros del lugar, un grupo de personas degustaba alimentos en la venta. Tras aproximadamente 20 segundos, los sujetos pasan a la acción y comienzan a asaltar a los comensales bajo amenazas de muerte.
Los delincuentes despojaron a las víctimas de sus pertenencias y posteriormente se dirigieron hacia los propietarios del negocio para exigir el dinero de la venta del día. Según las imágenes, los asaltantes tardaron más de un minuto más para completar el robo.
Luego de consumar el atraco, ambos hombres se retiraron del lugar caminando con aparente tranquilidad, llevándose las pertenencias de al menos seis personas, incluyendo a los dueños de la venta.
Vecinos piden mayor presencia policial
Vecinos del área manifestaron su preocupación por la inseguridad y exigieron mayor presencia policial. Señalan que el hecho ocurre apenas seis días después de que la Presidencia de la República oficializara un nuevo estado de prevención para reforzar las acciones de seguridad en el país.
El objetivo del nuevo estado de prevención es dar continuidad a las acciones que se ejecutan con el fin de prevenir acciones contra las fuerzas de seguridad y la población, garantizando así el orden público y la seguridad de los ciudadanos.
Esta medida permitirá continuar con los operativos quirúrgicos dentro y fuera de las cárceles con el apoyo de la PNC y el Ejército, acciones excepcionales que supuestamente han permitido la reducción de la criminalidad.