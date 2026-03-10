Picop se estrella contra baranda de puente en Sanarate

Un video de apenas 10 segundos captó el dramático momento en que el conductor de un picop perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra la baranda de seguridad del puente El Riito, ubicado en la zona 2 de Sanarate, en el departamento de El Progreso.
Las imágenes muestran que el vehículo ya circulaba descontrolado desde varios metros antes de llegar al puente. En el clip también se escucha el fuerte rechinido de los frenos cuando el piloto intenta detener la marcha, pero el esfuerzo resulta inútil y el picop termina impactando violentamente contra la estructura de seguridad del puente.
El impacto fue de gran magnitud. La parte frontal del vehículo, especialmente del lado del conductor, quedó completamente destruida debido a la fuerza de la colisión.
Conductor de picop quedó gravemente herido
A pesar de lo aparatoso del accidente, la baranda del puente cumplió con su función de contención, evitando que el vehículo se precipitara al vacío. De haber ocurrido esto, las consecuencias pudieron haber sido mucho más graves.
Tras el accidente, elementos de los Bomberos Voluntarios acudieron rápidamente al lugar para atender la emergencia. Los socorristas lograron estabilizar al conductor, quien presentaba múltiples traumas producto del fuerte impacto.
Posteriormente, el herido fue trasladado en estado delicado hacia un hospital de la localidad para recibir atención médica especializada.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del piloto del picop ni han confirmado cuál es su estado de salud actual.
Asimismo, las causas que provocaron el accidente aún se encuentran bajo investigación, por lo que se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre lo ocurrido en este sector de Sanarate.