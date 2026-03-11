 Familia sufre violento asalto frente a su casa
Viral

VIDEO | Niña en silla de ruedas y su familia sufren violento asalto frente a su casa

"Por favor, déjame bajar a la nena", se escucha decir al padre mientras los delincuentes lo encañonan.

Asaltan a familia. , Captura de pantalla video de X.
Asaltan a familia. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales muestra el violento asalto que sufrió una familia cuando llegaba a su vivienda con una niña en silla de ruedas. El hecho ocurrió en La Matanza, Argentina, y ha provocado indignación por la forma en que actuaron los delincuentes.

Las imágenes captadas por cámaras de vigilancia muestran el momento en que la familia llega a su casa en una camioneta blanca. La madre desciende del vehículo para abrir el portón, mientras el padre se dispone a bajar a su hija, una niña de 10 años llamada Milagros, quien padece parálisis cerebral y depende de una silla de ruedas para movilizarse.

En ese momento, un automóvil gris se detiene frente a la vivienda. De inmediato descienden varios sujetos armados que amenazan al padre y le exigen las llaves del vehículo. En el video se observa cómo el hombre intenta ganar unos segundos y les pide a los asaltantes que le permitan bajar primero a la menor.

Por favor, déjame bajar a la nena", se escucha decir al padre mientras los delincuentes lo encañonan. La madre, al percatarse del asalto, corre hacia la camioneta para ayudar a su hija.

El desgarrador ruego de la niña 

Durante el ataque, la niña también reacciona con temor al comprender lo que está ocurriendo. Según relató posteriormente su madre, la menor gritaba desesperada: "¡No me maten, por favor!".

Finalmente, la familia logra sacar a la niña del vehículo y ponerla a salvo. Los delincuentes, sin mostrar consideración por la situación de la menor, se llevan la camioneta y huyen del lugar.

Hasta el momento, las autoridades continúan buscando el vehículo gris utilizado en el asalto, aunque no se reportan capturas. Tras conocerse el caso, vecinos y miembros de la comunidad iniciaron campañas de ayuda para la familia, ya que dentro de la camioneta robada se encontraban objetos y equipos necesarios para la movilidad de la niña.

