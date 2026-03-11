 Asaltos contra ventas de comida en Guatemala
Nacionales

Videos muestran violentos asaltos contra ventas de comida en distintos puntos de Guatemala

Grabaciones evidencian ola de asaltos contra ventas de comida en el departamento de Guatemala.

Compartir:
Asaltos en ventas de comida. , Redes sociales.
Asaltos en ventas de comida. / FOTO: Redes sociales.

Al menos tres asaltos armados contra ventas de comida quedaron registrados en cámaras de seguridad y los videos se han viralizado en redes sociales, generando preocupación entre comerciantes y vecinos en el departamento de Guatemala. Los hechos ocurrieron a plena luz del día y muestran la rapidez y violencia con la que actúan los delincuentes.

El primer caso ocurrió el 9 de marzo de 2026 en una venta de comida ambulante ubicada en la zona 3 de la capital. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento en que dos sujetos armados irrumpen en el lugar donde varias personas se encontraban almorzando.

En el video se observa cómo los delincuentes amenazan a los comensales y los obligan a entregar celulares, billeteras y otras pertenencias. Tras despojar a las víctimas de sus objetos personales, los asaltantes se dirigen directamente hacia los propietarios del negocio para exigir el dinero de la venta del día. Según el registro de las cámaras, el atraco se prolongó por más de un minuto antes de que los sujetos escaparan.

Cámaras captan violento asalto contra comensales en venta de comida ambulante de la zona 3

Fingieron pedir el menú y terminaron asaltando a todos en una venta de comida ubicada en la zona 3.

Asalto en venta de comida de Villa Nueva 

Un segundo hecho similar fue captado en otra venta de comida ambulante en el municipio de Villa Nueva. En este caso, las cámaras registraron a un hombre de complexión robusta vestido completamente de negro que llega al negocio y, sin mediar palabra, saca un arma de fuego, la carga y comienza a asaltar a los clientes.

El delincuente despojó de celulares y billeteras a por lo menos seis personas que se encontraban degustando alimentos en el lugar. Todo ocurrió en apenas 14 segundos. Vecinos del sector han denunciado que en los últimos días se ha registrado una serie de asaltos a mano armada contra comercios locales y aseguran que el responsable se moviliza en un vehículo marca Hyundai.

Asalto en negocio de zona 11

El tercer caso, también registrado por cámaras de seguridad, ocurrió en una venta de comida ubicada en la zona 11 capitalina. En las imágenes se observa a un hombre con características similares al asaltante anterior que inicialmente llega al local fingiendo ser cliente. El sujeto pregunta por el menú y los precios, aparentemente para inspeccionar el lugar.

Minutos después regresa armado, amenaza a la cajera y le arrebata el dinero de la venta del día, además de su teléfono celular. Incluso obligó a la trabajadora a entregarle la contraseña del dispositivo antes de huir.

Los tres hechos, ocurridos en diferentes puntos del departamento, han generado indignación entre vecinos y comerciantes, quienes exigen mayor presencia policial y acciones urgentes para frenar la ola de asaltos que afecta a pequeños negocios de comida.

En Portada

TSE saluda elección de nueva magistratura y reafirma compromiso con la democraciat
Nacionales

TSE saluda elección de nueva magistratura y reafirma compromiso con la democracia

06:28 AM, Mar 11
Autobús vuelca en San Pedro Sacatepéquez: al menos 10 heridost
Nacionales

Autobús vuelca en San Pedro Sacatepéquez: al menos 10 heridos

07:17 AM, Mar 11
Videos muestran violentos asaltos contra ventas de comida en distintos puntos de Guatemalat
Nacionales

Videos muestran violentos asaltos contra ventas de comida en distintos puntos de Guatemala

07:41 AM, Mar 11
BYD evalúa la posibilidad de competir en la Fórmula 1t
Deportes

BYD evalúa la posibilidad de competir en la Fórmula 1

07:54 AM, Mar 11
Noche histórica en la NBA: Bam Adebayo anota 83 puntost
Deportes

Noche histórica en la NBA: Bam Adebayo anota 83 puntos

07:12 AM, Mar 11

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadEstados Unidosredes socialesLiga NacionalEE.UU.Real MadridDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos