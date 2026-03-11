Asaltos contra ventas de comida en Guatemala

Al menos tres asaltos armados contra ventas de comida quedaron registrados en cámaras de seguridad y los videos se han viralizado en redes sociales, generando preocupación entre comerciantes y vecinos en el departamento de Guatemala. Los hechos ocurrieron a plena luz del día y muestran la rapidez y violencia con la que actúan los delincuentes.
El primer caso ocurrió el 9 de marzo de 2026 en una venta de comida ambulante ubicada en la zona 3 de la capital. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento en que dos sujetos armados irrumpen en el lugar donde varias personas se encontraban almorzando.
En el video se observa cómo los delincuentes amenazan a los comensales y los obligan a entregar celulares, billeteras y otras pertenencias. Tras despojar a las víctimas de sus objetos personales, los asaltantes se dirigen directamente hacia los propietarios del negocio para exigir el dinero de la venta del día. Según el registro de las cámaras, el atraco se prolongó por más de un minuto antes de que los sujetos escaparan.
Asalto en venta de comida de Villa Nueva
Un segundo hecho similar fue captado en otra venta de comida ambulante en el municipio de Villa Nueva. En este caso, las cámaras registraron a un hombre de complexión robusta vestido completamente de negro que llega al negocio y, sin mediar palabra, saca un arma de fuego, la carga y comienza a asaltar a los clientes.
El delincuente despojó de celulares y billeteras a por lo menos seis personas que se encontraban degustando alimentos en el lugar. Todo ocurrió en apenas 14 segundos. Vecinos del sector han denunciado que en los últimos días se ha registrado una serie de asaltos a mano armada contra comercios locales y aseguran que el responsable se moviliza en un vehículo marca Hyundai.
Asalto en negocio de zona 11
El tercer caso, también registrado por cámaras de seguridad, ocurrió en una venta de comida ubicada en la zona 11 capitalina. En las imágenes se observa a un hombre con características similares al asaltante anterior que inicialmente llega al local fingiendo ser cliente. El sujeto pregunta por el menú y los precios, aparentemente para inspeccionar el lugar.
Minutos después regresa armado, amenaza a la cajera y le arrebata el dinero de la venta del día, además de su teléfono celular. Incluso obligó a la trabajadora a entregarle la contraseña del dispositivo antes de huir.
Los tres hechos, ocurridos en diferentes puntos del departamento, han generado indignación entre vecinos y comerciantes, quienes exigen mayor presencia policial y acciones urgentes para frenar la ola de asaltos que afecta a pequeños negocios de comida.