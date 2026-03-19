Localizan cadáver de taxista junto a inquietante mensaje

El asesinato de un taxista por aplicación en Honduras ha generado impacto en redes sociales y medios de la región, luego de que su cuerpo fuera encontrado con un mensaje que podría estar relacionado con el móvil del crimen.
La víctima fue identificada como Leandro García, de 33 años, cuyo cadáver fue localizado en una colonia de San Pedro Sula. Junto a él, las autoridades hallaron un cartel de color verde con la frase: "Por no respetar las mujeres casada", lo que provocó diversas reacciones y abrió interrogantes sobre las circunstancias del homicidio.
De acuerdo con reportes de medios hondureños, García había sido reportado como desaparecido desde el lunes por la mañana. Un día después, su vehículo fue encontrado abandonado, lo que alertó a sus familiares y encendió las alarmas antes del trágico hallazgo.
El cuerpo fue localizado el miércoles tras una llamada al sistema de emergencias 911 que alertó sobre la presencia de un cadáver en una zona aledaña. Al llegar al lugar, agentes de la Policía Nacional de Honduras acordonaron el área e iniciaron las investigaciones correspondientes.
Escenas de dolor
Familiares del taxista habían acudido previamente a hospitales y otras instituciones en busca de información sobre su paradero, sin obtener resultados positivos. La confirmación de su muerte provocó escenas de dolor entre sus allegados; su esposa incluso se desmayó al enterarse de lo ocurrido en el sitio del hallazgo.
El mensaje encontrado junto al cuerpo ha sido uno de los elementos más comentados del caso, ya que sugiere un posible móvil vinculado a conflictos personales. Sin embargo, algunos testigos y conocidos del fallecido rechazaron que este hubiera tenido problemas recientes, lo que ha generado dudas sobre la verdadera razón del crimen.
Las autoridades hondureñas informaron además que García tenía antecedentes por maltrato familiar y maltrato familiar agravado en 2024, información que forma parte de las líneas de investigación que se analizan para esclarecer el caso.
Hasta el momento, la Policía no ha reportado capturas relacionadas con el homicidio y continúa con las diligencias para identificar a los responsables, mientras el caso sigue generando atención en la región por la violencia y el mensaje dejado junto al cuerpo de la víctima.