 Asesinato a ladrillazos de candidato a diputado en Perú
Viral

¡Insólito! Aseguran que candidato a diputado fue asesinado a ladrillazos

Candidato a diputado muere en circunstancias confusas y versiones sobre su muerte se vuelven virales.

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos. , Pixabay
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Pixabay

La muerte de un candidato a diputado en Perú, identificado como Gilbert Infante, ha generado diversas reacciones tanto en ese país como en redes sociales, luego de que dirigentes de su partido aseguraran que fue asesinado a ladrillazos, mientras testigos ponen en duda esa versión de los hechos.

Infante, quien postulaba al Congreso por el partido Fe en el Perú, falleció el 24 de marzo tras ser trasladado de emergencia a un hospital, donde los médicos confirmaron su deceso al momento de su ingreso.

El candidato presidencial de la misma agrupación, Álvaro de la Paz de la Barra, declaró a medios locales que Infante fue víctima de un ataque violento.

Durante minutos le han tirado ladrillos en la cabeza", afirmó el político, quien además sostuvo que el aspirante al Congreso había recibido amenazas previas por su participación en acciones contra el terrorismo.

Según De la Paz de la Barra, Infante formaba parte de un grupo de al menos ocho personas que habían sido intimidadas por su historial en la lucha contra grupos subversivos.

Tras el incidente, el aspirante legislativo fue trasladado a un centro de salud cercano, pero los médicos no lograron salvarle la vida debido a la gravedad de las lesiones en la cabeza, de acuerdo con la versión difundida por dirigentes partidarios.

Presidencia de Perú se pronuncia 

La noticia provocó reacciones inmediatas en la esfera política de dicha nación sudamericana. La Presidencia de la República del Perú publicó un mensaje en redes sociales lamentando el fallecimiento del candidato y enviando condolencias a sus familiares y al partido político al que pertenecía.

El Gobierno expresa sus más profundas condolencias ante el sensible fallecimiento de Gilbert Infante", señaló la institución en un comunicado difundido en plataformas digitales.

Testigo contradice la versión del asesinato

Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando una conocida del fallecido ofreció un testimonio que contradice la versión del ataque con ladrillos.

La mujer declaró a medios locales que encontró al candidato inconsciente en la vía pública y aseguró que no presentaba signos visibles de violencia, ni heridas sangrantes en la cabeza o el cuerpo.

Según su relato, Infante habría pasado horas antes consumiendo bebidas alcohólicas, pese a padecer problemas cardíacos, lo que abre la posibilidad de que su muerte se debiera a causas médicas y no a una agresión.

La testigo también afirmó que, al momento de auxiliarlo, el político aún conservaba todas sus pertenencias, lo que descarta, en principio, la hipótesis de un asalto.

Las versiones contradictorias han convertido la muerte de Gilbert Infante en un caso inusual que ahora es objeto de investigación por parte de las autoridades peruanas, quienes deberán esclarecer si se trató de un homicidio, un accidente o una muerte por causas naturales.

En Portada

Persiste bloqueo en La Ruidosa, Izabal; sector agro rechaza medida y pide liberar la rutat
Nacionales

Persiste bloqueo en La Ruidosa, Izabal; sector agro rechaza medida y pide liberar la ruta

08:56 AM, Mar 26
Gobierno otorga asueto a servidores públicos el 1 de abril por Semana Santat
Nacionales

Gobierno otorga asueto a servidores públicos el 1 de abril por Semana Santa

06:59 AM, Mar 26
Video muestra violenta pelea entre piloto de picop y motorista en plena 20 calle de la zona 1t
Nacionales

Video muestra violenta pelea entre piloto de picop y motorista en plena 20 calle de la zona 1

08:25 AM, Mar 26
México continúa su preparación para enfrentar a Portugalt
Deportes

México continúa su preparación para enfrentar a Portugal

09:51 AM, Mar 26
Andre Blake: Jamaica no subestiman a Nueva Caledoniat
Deportes

Andre Blake: Jamaica no subestiman a Nueva Caledonia

09:27 AM, Mar 26

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026IránEstados Unidos#liganacionalNoticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos