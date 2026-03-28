 Adultos mayores dan golpiza a jóvenes que los agredieron
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VIDEO: Adultos mayores dan golpiza a jóvenes que los agredieron tras un incidente vial

Video muestra cómo adultos mayores noquean a jóvenes que los agredieron.

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Tras verse superados, la pareja joven decidió abandonar el lugar., Captura de pantalla video de X.
Tras verse superados, la pareja joven decidió abandonar el lugar. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un incidente vial en la Costera Miguel Alemán, en Acapulco, Guerrero, terminó en una pelea que sorprendió a transeúntes y usuarios de redes sociales. De acuerdo con videos difundidos, una pareja de jóvenes inició la confrontación al reclamarle a un matrimonio de adultos mayores durante el tráfico.

Las imágenes muestran que los jóvenes descendieron de su automóvil para agredir a los mayores. Sin embargo, la situación se tornó en su contra cuando la mujer de la tercera edad, vestida de blanco, reaccionó rápidamente y golpeó a la joven, tirándola al suelo. Mientras tanto, los hombres intercambiaban amenazas verbales, pero no llegaron a agredir físicamente.

Pareja huye del lugar 

Tras recibir los golpes, la pareja joven decidió retirarse y volver a su vehículo, dejando atrás la escena que rápidamente se viralizó en redes sociales, generando comentarios sobre la inesperada reacción de los adultos mayores.

El incidente evidencia cómo un conflicto vial puede escalar rápidamente, y resalta la capacidad de respuesta de los mayores frente a una agresión directa. Hasta el momento, no se reportaron detenidos ni lesiones graves, aunque las imágenes continúan circulando y generando debate en la comunidad en línea.

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