 ¿Fue arrestada la mujer señalada de denunciar a migrantes?
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¿Fue detenida la mujer que llamó a ICE para no pagar a trabajadores guatemaltecos?

Nuevo giro en la historia de la mujer vinculada a la detención de trabajadores migrantes.

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Caso de mujer que llamó a ICE genera versiones encontradas sobre su arresto., Redes sociales.
Caso de mujer que llamó a ICE genera versiones encontradas sobre su arresto. / FOTO: Redes sociales.

El caso de una mujer residente en Maryland, Estados Unidos (EE. UU.), acusada en redes sociales de haber denunciado a un grupo de trabajadores guatemaltecos ante autoridades migratorias para evitar pagarles por sus servicios, se convirtió en tendencia el 31 de marzo, tras la difusión de nuevos videos que muestran su presunta detención por agentes federales.

La controversia comenzó a tomar fuerza el pasado 23 de marzo, cuando se difundió una grabación en la que se observa a varios trabajadores realizando labores de construcción en la vivienda de la mujer. Según versiones que circularon en plataformas digitales, la propietaria habría contactado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para que los trabajadores fueran detenidos y así evitar pagarles un monto que, según las publicaciones, ascendía a unos US $10 mil por tres días de trabajo.

Las imágenes de la detención de los trabajadores provocaron indignación entre usuarios y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, al considerar que el hecho podría constituir un caso de explotación laboral y abuso de los sistemas migratorios.

Surgen dudas sobre la detención de la mujer que denunció a migrantes ante ICE

Sin embargo, medios locales como TMZ informaron que un portavoz de ICE negó que la operación se haya originado por una denuncia de la mujer. De acuerdo con la agencia federal, se trató de una operación de control migratorio planificada con anterioridad, realizada en la zona el mismo 23 de marzo, que derivó en la detención de seis inmigrantes indocumentados, algunos de ellos con órdenes de deportación vigentes.

En las últimas horas, un nuevo video se viralizó en redes sociales mostrando a una mujer siendo escoltada por agentes federales fuera de una vivienda, lo que ha llevado a muchos usuarios a afirmar que se trata de la misma propietaria y que habría sido detenida por presuntos delitos relacionados con explotación y extorsión de migrantes. No obstante, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente dicha detención ni han detallado los cargos en su contra.

El caso ha reavivado el debate en Estados Unidos sobre la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes indocumentados y el uso de las autoridades migratorias en conflictos laborales. Mientras tanto, la falta de información oficial y las versiones contradictorias continúan alimentando la polémica en redes sociales, donde el tema se mantiene entre los más comentados.

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