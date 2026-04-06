Enorme árbol cae sobre fieles durante misa al aire libre

Un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto en que un enorme árbol cayó sobre una multitud de fieles que asistían a una misa al aire libre en la parroquia de San Roque, ubicada en El Salvador, convirtiendo una celebración religiosa en una tragedia.
El incidente ocurrió el pasado miércoles 31 de marzo, en medio de la conmemoración de la Semana Santa, cuando el párroco se encontraba dando su sermón. En las imágenes se observa cómo los asistentes intentan escapar al instante, pero las ramas del árbol alcanzan a varios de ellos, provocando lesiones inmediatas.
Enjambre de abejas atacó a los presentes
Tras la caída, la situación se complicó aún más cuando un enjambre de abejas atacó a los presentes. Servicios de emergencia se movilizaron rápidamente para atender a los heridos y trasladarlos a hospitales cercanos, aunque hasta el momento no se ha confirmado el número exacto de afectados ni la gravedad de sus lesiones.
Las autoridades locales han iniciado investigaciones para determinar las causas que provocaron la caída del árbol, mientras la comunidad permanece conmocionada por el incidente que interrumpió la celebración en plena Semana Santa en la parroquia de San Roque.
El video ha generado preocupación en redes sociales y pone en evidencia los riesgos de realizar eventos religiosos al aire libre sin medidas de seguridad frente a árboles u otros elementos que puedan caer.