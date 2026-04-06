 Enorme árbol cae sobre fieles durante misa al aire libre
Viral

Grabación muestra el momento en que enorme árbol cae sobre fieles durante misa al aire libre

Tras la caída, la situación se complicó aún más cuando un enjambre de abejas atacó a los presentes.

Compartir:
En plena Semana Santa, árbol cae sobre feligreses y deja escenas de pánico., Captura de pantalla video de X.
En plena Semana Santa, árbol cae sobre feligreses y deja escenas de pánico. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto en que un enorme árbol cayó sobre una multitud de fieles que asistían a una misa al aire libre en la parroquia de San Roque, ubicada en El Salvador, convirtiendo una celebración religiosa en una tragedia.

El incidente ocurrió el pasado miércoles 31 de marzo, en medio de la conmemoración de la Semana Santa, cuando el párroco se encontraba dando su sermón. En las imágenes se observa cómo los asistentes intentan escapar al instante, pero las ramas del árbol alcanzan a varios de ellos, provocando lesiones inmediatas.

Enjambre de abejas atacó a los presentes 

Tras la caída, la situación se complicó aún más cuando un enjambre de abejas atacó a los presentes. Servicios de emergencia se movilizaron rápidamente para atender a los heridos y trasladarlos a hospitales cercanos, aunque hasta el momento no se ha confirmado el número exacto de afectados ni la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades locales han iniciado investigaciones para determinar las causas que provocaron la caída del árbol, mientras la comunidad permanece conmocionada por el incidente que interrumpió la celebración en plena Semana Santa en la parroquia de San Roque.

El video ha generado preocupación en redes sociales y pone en evidencia los riesgos de realizar eventos religiosos al aire libre sin medidas de seguridad frente a árboles u otros elementos que puedan caer.

VIDEOS | Acumulación de veladoras desata voraz incendio en una catedral

Videos captan momentos de terror por incendio fuera de control en una catedral.

En Portada

Transportistas advierten sobre riesgo de colapso operativo y confirman marcha pacífica para este lunest
Nacionales

Transportistas advierten sobre riesgo de colapso operativo y confirman marcha pacífica para este lunes

08:18 AM, Abr 06
Caravanas de transporte recorren la capital para exigir acciones ante crisis de combustiblest
Nacionales

Caravanas de transporte recorren la capital para exigir acciones ante crisis de combustibles

10:22 AM, Abr 06
Usac llama al diálogo tras toma de sus instalaciones en zona 12t
Nacionales

Usac llama al diálogo tras toma de sus instalaciones en zona 12

09:23 AM, Abr 06
VIDEO: trabajadora relata todo lo ocurrido durante la desaparición de joven en el lago de Atitlánt
Nacionales

VIDEO: trabajadora relata todo lo ocurrido durante la desaparición de joven en el lago de Atitlán

09:08 AM, Abr 06
Artemis II conquista la Luna: así podrás ver EN VIVO el sobrevuelo histórico en Netflix t
Tendencias

Artemis II conquista la Luna: así podrás ver EN VIVO el sobrevuelo histórico en Netflix

08:18 AM, Abr 06

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalNoticias de GuatemalaIránLiga NacionalEstados UnidosReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos