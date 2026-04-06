 Mujer dispara contra ladrones y evita robo en su casa
Viral

Video capta momento en que mujer dispara contra ladrones y evita robo en su casa

Grabación revela momento en que mujer se enfrenta a balazos con ladrones y frustra asalto.

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Mujer enfrenta a tiros a ladrones y frustra asalto domiciliario., Captura de pantalla video de X.
Mujer enfrenta a tiros a ladrones y frustra asalto domiciliario. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video de una cámara de seguridad que se ha viralizado en redes sociales muestra cómo una mujer disparó contra un grupo de delincuentes que intentó robar su casa en São Paulo, Brasil, dejando como saldo un ladrón muerto y dos más que lograron escapar.

Las imágenes captadas durante la noche evidencian la forma en que tres hombres, vestidos de negro y con pasamontañas, llegan a bordo de un vehículo blanco y entran directamente al estacionamiento del domicilio. En el video se ve cómo los ladrones sorprenden a la pareja de la mujer y lo amenazan con armas de fuego, mientras él levanta las manos para mostrar que no ofrecería resistencia.

Sin embargo, la situación escala rápidamente. En otra parte de la grabación, uno de los asaltantes ingresa a la vivienda, sin percatarse de que la mujer se encontraba en el interior. Segundos después, ella aparece desde una habitación y, sin dudar, abre fuego contra el intruso, quien cae abatido dentro de la casa.

El video también muestra cómo la mujer sale hacia el patio, donde se encuentra con otro de los delincuentes y vuelve a disparar, obligándolo a huir. En paralelo, se aprecia a su pareja, visiblemente herida, caminando tras haber sido golpeado durante el asalto.

Dos delincuentes lograron escapar 

En las imágenes finales se observa a dos de los presuntos ladrones saltar la barda del domicilio y escapar corriendo por la calle, mientras la escena queda marcada por el enfrentamiento armado.

De acuerdo con los reportes oficiales, la mujer resultó ilesa, mientras que uno de los atacantes perdió la vida en el lugar. El caso ha generado amplio debate en redes sociales sobre la legítima defensa, luego de que el video expusiera la violencia con la que actuaron los delincuentes y la reacción inmediata de la víctima para proteger su hogar.

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