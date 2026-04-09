 Sacerdote gana carro en rifa que él mismo organizó
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VIDEO: Sacerdote gana carro en rifa que él mismo organizó en su parroquia

Video viral desata polémica por sacerdote que ganó un auto en una rifa que él mismo organizó.

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Gana el organizador., Captura de pantalla video de X.
Gana el organizador. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales ha generado controversia en redes sociales al mostrar el momento exacto en que un sacerdote resulta ganador del premio mayor —un automóvil nuevo, modelo Fiat Argo— en una rifa organizada por él mismo dentro de su parroquia.

El hecho ocurrió el pasado 5 de abril en la parroquia Nossa Senhora de Guadalupe, ubicada en Florianópolis, Brasil. En las imágenes se observa cómo, durante el sorteo realizado ante decenas de feligreses, el boleto ganador corresponde al propio párroco, Eduardo Senna.

La rifa formaba parte de una actividad denominada "Acción entre amigos", cuyo objetivo era recaudar fondos para apoyar a cinco comunidades cercanas. Para garantizar transparencia, el sacerdote pidió que una caja con los boletos fuera lanzada desde lo alto del atrio, mientras otra persona se encargaba de capturar el boleto ganador.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el propio Senna reconoció el boleto como suyo. "Es el mío, está en blanco porque es mío", expresó en el video, explicando que había dejado sus boletos sin marcar para identificarlos en caso de resultar ganador.

La escena provocó una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios cuestionaron la legitimidad del resultado, otros reaccionaron con humor, calificando el hecho como un "milagro".

Renuncia al premio tras la polémica

Ante la controversia, el sacerdote difundió un segundo video en el que aseguró tener la conciencia tranquila y negó cualquier irregularidad en el proceso. No obstante, anunció que no se quedará con el vehículo y que organizará una nueva rifa para elegir a otro ganador.

Según explicó, su decisión busca dar mayor transparencia y mantener el objetivo principal de la actividad: apoyar a las comunidades beneficiadas. A pesar de ello, el caso sigue generando debate, ya que algunos consideran que el resultado fue legítimo y debería respetarse.

El video continúa circulando ampliamente, alimentando la discusión sobre ética, transparencia y confianza en este tipo de iniciativas comunitarias.

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