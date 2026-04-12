 Aparatoso accidente en una plaza de Madrid
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Video muestra cómo quedó un vehículo tras aparatoso accidente en una plaza conocida

Así quedó un vehículo tras un fuerte accidente en una conocida plaza.

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Así terminó vehículo tras accidente en una de las plazas más concurridas de Madrid. , Redes sociales.
Así terminó vehículo tras accidente en una de las plazas más concurridas de Madrid. / FOTO: Redes sociales.

Un video que circula en redes sociales muestra cómo quedó un vehículo tras un aparatoso accidente ocurrido en un estacionamiento de la plaza de Olavide, en Madrid, España. En las imágenes se observa el automóvil volcado y apoyado contra una pared en el nivel inferior, evidenciando la fuerza del impacto.

El hecho se registró la noche del viernes, cuando el conductor perdió el control dentro del aparcamiento, impactó contra una barrera de protección y cayó a un nivel más bajo. La magnitud del golpe provocó que el vehículo quedara en una posición inusual, lo que complicó las labores de rescate.

Dos personas resultaron lesionadas 

En el interior viajaban dos personas de edad avanzada, quienes resultaron con heridas leves. Testigos que se encontraban en el lugar lograron auxiliarlas y sacarlas del vehículo antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Posteriormente, socorristas atendieron a los afectados y los trasladaron a un centro asistencial para su evaluación. Mientras tanto, cuerpos de emergencia trabajaron en la zona para asegurar el área y retirar el automóvil, una tarea que requirió maniobras especializadas.

Las autoridades investigan las causas del accidente, mientras el video continúa circulando en redes sociales, donde ha generado impacto por la forma en que quedó el vehículo tras el incidente.

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