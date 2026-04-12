 Helicóptero Lanza Pétalos en Graduación de Guatemalteca
Viral

¡Ni en las novelas! Helicóptero lanza miles de pétalos para celebrar la graduación de una guatemalteca

Una graduación en Guatemala se volvió viral luego de que un helicóptero lanzara miles de pétalos sobre una joven con toga.

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Tik Tok, Tik Tok
Tik Tok / FOTO: Tik Tok

Una escena digna de película romántica se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de que un helicóptero lanzara miles de pétalos para celebrar la graduación de una joven guatemalteca. El clip ha causado sensación entre los usuarios, quienes no han dejado de comentar el espectacular gesto que convirtió un momento académico en un evento inolvidable.

En el video, que circula ampliamente en distintas plataformas digitales, se observa a la guatemalteca vestida con toga y birrete, sosteniendo un enorme arreglo de flores mientras sonríe emocionada. De repente, un helicóptero sobrevuela el lugar y comienza a dejar caer una lluvia de pétalos que cubre el ambiente, creando una imagen que muchos calificaron como "sacada de una novela".

@jostin_sanchez25

#sorpresas #graduation @~Hazel Villatoro

♬ sonido original - jostin_sanchez25

La escena rápidamente se volvió viral, acumulando miles de "me gusta" y compartidos en cuestión de horas. Usuarios destacaron la originalidad del gesto y la emoción de la joven, quien luce sorprendida y feliz mientras los pétalos caen a su alrededor.

Para muchos, el momento simboliza el orgullo y la importancia de culminar una etapa académica con el apoyo de familiares y seres queridos.Sin embargo, el video también generó debate. Algunos internautas señalaron que el lanzamiento masivo de pétalos podría provocar contaminación o acumulación de basura en el área. Ante estas críticas, varios comentarios aseguraron que los pétalos utilizados eran biodegradables, por lo que su impacto ambiental sería mínimo.

La reacción de la guatemalteca

La graduación es uno de los logros más importantes en la vida de cualquier estudiante, y este caso demuestra hasta dónde pueden llegar algunas familias para celebrar el esfuerzo y la dedicación. En Guatemala, cada vez son más frecuentes las celebraciones creativas que buscan convertir estos momentos en recuerdos únicos, especialmente en una era donde las redes sociales amplifican cada detalle.

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El clip continúa generando reacciones y comentarios, consolidándose como uno de los videos virales más comentados del momento. Más allá de la polémica, muchos coinciden en que la escena refleja la emoción y el orgullo que implica alcanzar una meta académica, recordando que los logros importantes merecen celebrarse de manera especial.

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