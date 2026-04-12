 Fallece John Nolan, actor de Batman y Person of Interest
Farándula

Muere John Nolan, actor de Batman y villano en Person of Interest, a los 87 años

El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte de John Nolan, reconocido por sus participaciones en la saga Batman Begins.

Compartir:
Batman, Batman
Batman / FOTO: Batman

El mundo del cine y la televisión despide a John Nolan, actor británico reconocido por su participación en la saga Batman. Cabe destacar que el actor también interpretó al enigmático villano John Greer en la serie Person of Interest.

El intérprete falleció el 11 de abril de 2026 a los 87 años, según confirmaron medios internacionales especializados en entretenimiento. Nacido el 22 de mayo de 1938 en Londres, Nolan construyó una sólida trayectoria artística que abarcó más de cinco décadas en teatro, cine y televisión.

Su formación en el Drama Centre de Londres y su trabajo con la Royal Shakespeare Company lo posicionaron como una figura respetada dentro de la escena actoral británica. Aunque su carrera inició en los escenarios teatrales, su nombre cobró notoriedad internacional gracias a sus colaboraciones con sus sobrinos, los reconocidos cineastas Christopher Nolan y Jonathan Nolan.

En el cine participó en producciones como Batman Begins (2005) y The Dark Knight Rises (2012), donde interpretó a Douglas Fredericks, miembro de la junta directiva de Wayne Enterprises. En televisión, uno de sus papeles más recordados fue el del antagonista John Greer en la exitosa serie Person of Interest, un personaje clave dentro de la trama que lo posicionó ante nuevas generaciones de espectadores.

Más del actor de Batman

La serie fue creada por Jonathan Nolan y contó con la participación del actor en varios episodios, consolidando su presencia en producciones de alto perfil. Además de su trabajo en el universo de Batman, el actor también participó en otras producciones destacadas como Dunkirk y Following, ampliando su legado dentro de la filmografía de Christopher Nolan.

Su versatilidad le permitió desempeñarse tanto en proyectos históricos como en thrillers y dramas televisivos, demostrando una carrera caracterizada por la constancia y la calidad interpretativa.

¡Así se vivió en el Paseo de la Sexta! Guatemala se prepara para el estreno de la pelicula de Michael Jackson

El legado de Michael Jackson volvió a sentirse en Guatemala luego de que un grupo de bailarines sorprendiera a los transeúntes del Centro Histórico.

Hasta el momento no se han revelado las causas de su fallecimiento. Nolan deja como legado una amplia filmografía y una fuerte influencia dentro del cine británico contemporáneo.

En Portada

Localizan posibles restos humanos dentro de tonel en zona 3t
Nacionales

Localizan posibles restos humanos dentro de tonel en zona 3

07:39 AM, Abr 12
Al menos 30 muertos en avalancha humana en monumento histórico de Haitít
Internacionales

Al menos 30 muertos en avalancha humana en monumento histórico de Haití

08:19 AM, Abr 12
Zacapa: Realizan 30 allanamientos por desaparición de mujert
Nacionales

Zacapa: Realizan 30 allanamientos por desaparición de mujer

08:31 AM, Abr 12
Lester Martínez fue condecorado por el Comité Olímpico Guatemaltecot
Deportes

Lester Martínez fue condecorado por el Comité Olímpico Guatemalteco

07:17 AM, Abr 12
¡Así se vivió en el Paseo de la Sexta! Guatemala se prepara para el estreno de la película de Michael Jacksont
Farándula

¡Así se vivió en el Paseo de la Sexta! Guatemala se prepara para el estreno de la película de Michael Jackson

08:49 AM, Abr 12

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalNoticias de GuatemalaIránEstados UnidosEE.UU.Liga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos