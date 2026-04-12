Fallece John Nolan, actor de Batman y Person of Interest

El mundo del cine y la televisión despide a John Nolan, actor británico reconocido por su participación en la saga Batman. Cabe destacar que el actor también interpretó al enigmático villano John Greer en la serie Person of Interest.
El intérprete falleció el 11 de abril de 2026 a los 87 años, según confirmaron medios internacionales especializados en entretenimiento. Nacido el 22 de mayo de 1938 en Londres, Nolan construyó una sólida trayectoria artística que abarcó más de cinco décadas en teatro, cine y televisión.
Su formación en el Drama Centre de Londres y su trabajo con la Royal Shakespeare Company lo posicionaron como una figura respetada dentro de la escena actoral británica. Aunque su carrera inició en los escenarios teatrales, su nombre cobró notoriedad internacional gracias a sus colaboraciones con sus sobrinos, los reconocidos cineastas Christopher Nolan y Jonathan Nolan.
En el cine participó en producciones como Batman Begins (2005) y The Dark Knight Rises (2012), donde interpretó a Douglas Fredericks, miembro de la junta directiva de Wayne Enterprises. En televisión, uno de sus papeles más recordados fue el del antagonista John Greer en la exitosa serie Person of Interest, un personaje clave dentro de la trama que lo posicionó ante nuevas generaciones de espectadores.
Más del actor de Batman
La serie fue creada por Jonathan Nolan y contó con la participación del actor en varios episodios, consolidando su presencia en producciones de alto perfil. Además de su trabajo en el universo de Batman, el actor también participó en otras producciones destacadas como Dunkirk y Following, ampliando su legado dentro de la filmografía de Christopher Nolan.
Su versatilidad le permitió desempeñarse tanto en proyectos históricos como en thrillers y dramas televisivos, demostrando una carrera caracterizada por la constancia y la calidad interpretativa.
Hasta el momento no se han revelado las causas de su fallecimiento. Nolan deja como legado una amplia filmografía y una fuerte influencia dentro del cine británico contemporáneo.