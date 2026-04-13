 Violento asalto a adulto mayor con modalidad de "cosquilleo"
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Video evidencia violento asalto a adulto mayor con modalidad de "cosquilleo"

¿Qué es el "cosquilleo"? Así asaltan en segundos a plena luz del día.

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El “cosquilleo” es una modalidad en la que los delincuentes actúan en grupo., Captura de pantalla video de X.
El “cosquilleo” es una modalidad en la que los delincuentes actúan en grupo. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video captado por cámaras de seguridad ha generado indignación en redes sociales al mostrar el momento en que un adulto mayor fue víctima de un asalto bajo la modalidad conocida como "cosquilleo", en pleno centro de Medellín, Colombia.

En las imágenes, que se han viralizado en distintas plataformas digitales, se observa cómo uno de los delincuentes se acerca a la víctima y finge que ocurre una situación en el suelo. El sujeto se agacha y, en un movimiento repentino, sujeta al hombre por una de sus piernas, obligándolo a detenerse.

En cuestión de segundos, otros cómplices rodean al adulto mayor y comienzan a despojarlo de sus pertenencias. Los agresores revisan sus bolsillos mientras lo mantienen inmovilizado, aprovechando la confusión y la rapidez del ataque para evitar cualquier reacción.

La víctima, visiblemente sorprendida, no logra defenderse ni identificar a los responsables. Tras concretar el robo, los delincuentes empujan al adulto mayor, provocando que caiga al suelo, lo que ha generado preocupación por su estado de salud, debido a su condición de persona de la tercera edad.

Ola de reacciones por esta modalidad de robo  

El caso ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios han expresado su indignación ante la forma en que operan estas estructuras delictivas, especialmente contra personas vulnerables.

La modalidad de "cosquilleo" consiste en generar distracciones o contacto físico inesperado para desorientar a la víctima, permitiendo que otros delincuentes actúen rápidamente para sustraer objetos de valor sin que la persona pueda reaccionar a tiempo.

Este hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los adultos mayores en espacios públicos y la necesidad de reforzar las medidas de prevención frente a este tipo de delitos.

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