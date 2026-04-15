Famoso influencer es noqueado en plena transmisión en vivo

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que el controversial influencer Sneako fue noqueado por un peatón mientras realizaba una transmisión en vivo desde Manhattan, Estados Unidos, el pasado martes.
El incidente ocurrió luego de que el creador de contenido, identificado como Nicolas Kenn De Balinthazy, emitiera declaraciones polémicas en la vía pública. Durante la transmisión, el influencer afirmaba que la masturbación debería ser castigada con ejecuciones públicas, lo que generó reacciones inmediatas.
En el video se observa cómo, mientras hablaba, un hombre se le acerca por la espalda y lo sujeta del cuello con el brazo, dejándolo momentáneamente sin reacción. Segundos después, el agresor lo golpea, provocando que el influencer pierda el conocimiento frente a la cámara.
Aunque la transmisión fue eliminada de sus redes, el clip se viralizó rápidamente en distintas plataformas digitales, generando un intenso debate entre usuarios.
Influencer asegura que supo manejar la situación
Horas más tarde, Sneako aseguró que supo manejar la situación. Por su parte, su colega Nick Fuentes restó importancia al incidente, afirmando que el golpe no fue certero y calificando al agresor como un cobarde.
El caso ha provocado reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos condenaron la agresión, otros recordaron el historial de declaraciones polémicas del influencer, quien ha sido señalado anteriormente por comentarios misóginos, posturas extremistas y opiniones favorables a figuras como Adolf Hitler.