 Video muestra momento en que picop atropella a peatón en Villa Hermosa
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Video muestra el momento exacto en que un picop atropella a un peatón en Villa Hermosa

Impactante grabación evidencia cómo un peatón sale expulsado tras ser atropellado por un picop.

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Video capta el momento exacto del atropello en Villa Hermosa., Captura de pantalla video de X.
Video capta el momento exacto del atropello en Villa Hermosa. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video difundido en redes sociales evidencia el momento exacto en que el conductor de un picop atropella a un hombre en el tramo carretero de Villa Hermosa hacia Ciudad Real.

En el breve clip se observa que el peatón se encontraba a la orilla de la carretera, esperando el momento para cruzar mientras trasladaba un troquet con producto. Sin embargo, por causas que aún se desconocen, aunque aparentemente se trataría de un descuido al volante, el conductor del vehículo no se percató de su presencia y terminó embistiéndolo de forma violenta.

Las imágenes muestran cómo el hombre es lanzado por los aires tras el impacto, mientras el troquet y la mercancía quedan debajo del picop. A pesar de lo aparatoso del accidente, instantes después el peatón logra ponerse de pie y se dirige hacia el vehículo. El conductor desciende y le ayuda a recoger sus pertenencias.

De acuerdo con lo que se aprecia en la grabación, el afectado no sufrió heridas de gravedad.

Hombre muere tras ser atropellado en la calzada San Juan 

En otro hecho, los Bomberos Municipales informaron que a la línea de emergencia 123 ingresaron varias llamadas de automovilistas y motoristas que transitaban por la calzada San Juan y 10a. avenida, zona 7, alertando sobre una persona atropellada.

Al llegar al lugar, los paramédicos localizaron sobre la cinta asfáltica a un hombre de aproximadamente 35 años. Tras evaluarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a politraumatismo. Se presume que fue atropellado por un vehículo desconocido cuyo conductor se dio a la fuga.

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