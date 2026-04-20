 Video revela muerte de joven mientras usaba caminadora
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Video revela muerte de joven en gimnasio mientras usaba caminadora

Pese a intentos de reanimación y primeros auxilios, el joven no sobrevivió.

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Imagen con fines ilustrativos. , Redes sociales.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Redes sociales.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un joven perdió la vida en un gimnasio de Colombia, mientras utilizaba una caminadora.

De acuerdo con testigos, el joven de 27 años, quien no ha sido identificado oficialmente, se desplomó de forma repentina mientras realizaba su rutina de ejercicio.

En las imágenes se observa cómo personal del gimnasio intentó auxiliarlo. Posteriormente llegaron los bomberos para brindarle atención médica. Pese a los esfuerzos realizados, el hombre no respondió y falleció en el lugar.

Investigan muerte de joven en gimnasio  

Algunos presentes mencionaron que el hecho podría estar relacionado con la ingesta de bebidas energizantes antes de entrenar, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. De manera preliminar, se maneja la posibilidad de un fallo cardíaco fulminante, hipótesis que deberá ser confirmada por las diligencias correspondientes.

¿Cómo prevenir riesgos al hacer ejercicio?

Expertos en salud recomiendan a quienes practican deporte:

  • Realizar una prueba de esfuerzo: Especialmente si existen antecedentes familiares de problemas cardíacos.
  • Hidratación constante: No sobreexigir al cuerpo en condiciones de calor extremo o fatiga acumulada.
  • Escuchar al cuerpo: Detenerse de inmediato ante mareos, dolor en el pecho o falta de aire inusual.

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