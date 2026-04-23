 Ataque armado en gasolinera de EE. UU.
Viral

Cámara capta ataque armado perpetrado por mujer en gasolinera de EE. UU.

Tiroteo en gasolinera queda registrado en cámaras de videovigilancia.

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Violento ataque en gasolinera de Columbia., Captura de pantalla video de X.
Violento ataque en gasolinera de Columbia. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que se produjo un ataque armado dentro de una tienda de conveniencia ubicada en una gasolinera en Columbia, Estados Unidos, durante la noche del lunes 17 de abril, alrededor de las 19:43 horas.

Las imágenes muestran a una mujer ingresando al establecimiento y acercándose con aparente normalidad al área de cobro. En lo que las autoridades describen como un momento de tensa calma, la sospechosa abre su bolso y saca un revólver, apuntando directamente al empleado que se encontraba detrás del mostrador.

De acuerdo con el informe policial y el análisis de las grabaciones, la mujer habría exigido al trabajador que abriera la caja registradora, presuntamente con la intención de sustraer el dinero en efectivo.

Segundos después, la situación escala rápidamente cuando la agresora realiza varios disparos dentro del local. Una de las balas impacta al empleado de la gasolinera, causándole heridas de gravedad.

Tras el ataque, la mujer huye de la escena a toda velocidad, mientras en el establecimiento se activa la emergencia. El trabajador fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde recibe atención especializada.

Policía confirma que la mujer fue capturada 

La Policía del condado de Howard confirmó posteriormente la detención de la sospechosa, identificada como Shantay Lashay O’Donnell, de 46 años y residente de Virginia. Según el reporte oficial, la mujer ya se encontraba detenida en otro estado por cargos no relacionados al momento de su identificación en este caso.

Las autoridades indicaron que O’Donnell será notificada formalmente de múltiples cargos en el condado de Howard en los próximos días, tras lo cual se ampliará la información del proceso judicial.

En cuanto al estado de salud de la víctima, se informó que permanece en recuperación en el Centro de Traumatología de la Universidad de Maryland. Sin embargo, no se han detallado la gravedad exacta de las heridas ni las zonas del cuerpo afectadas.

Las investigaciones continúan para establecer con precisión la secuencia del ataque y las motivaciones detrás del hecho.

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