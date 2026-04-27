Hombre utilizó andadera para entrar a banco en Argentina

Un video difundido en redes sociales se volvió viral tras mostrar a un hombre utilizando una andadera mientras ingresaba a una sucursal bancaria para realizar un trámite sin hacer fila. Las imágenes han generado una fuerte discusión en plataformas digitales, donde usuarios han cuestionado lo ocurrido.
En el video, captado por otro cuentahabiente en Argentina, se observa al hombre desplazándose con dificultad dentro de la entidad bancaria, apoyado en una andadera. Sin embargo, al salir de la sucursal, avanza lentamente unos metros y posteriormente parece recuperar movilidad, caminando con mayor soltura mientras se aleja del lugar acompañado de otra persona.
La grabación provocó múltiples reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios afirmaron que el hombre habría fingido una condición médica para evitar la fila en el banco y, presuntamente, acceder a beneficios sociales, aunque estas versiones no han sido confirmadas por autoridades.
Familia del hombre rompe el silencio
Tras la viralización del caso, la familia del hombre decidió pronunciarse públicamente a través de una entrevista radial, en la que su hija explicó que su padre padece enfermedad de Parkinson desde hace casi 18 años.
Según detalló, el paciente fue sometido a una cirugía que redujo los temblores, pero que le dejó una rigidez severa que afecta su movilidad. Asimismo, señaló que la variación en su forma de caminar responde a síntomas propios de la enfermedad, los cuales pueden fluctuar dependiendo del entorno y el nivel de ansiedad.
En espacios cerrados y concurridos: Los nervios y la ansiedad provocan que el paciente arrastre los pies o se bloquee. En espacios abiertos: Al sentirse liberado del estrés ambiental, puede recuperar cierta fluidez en el paso", señaló.
La hija también manifestó su molestia por las interpretaciones difundidas en redes sociales, al considerar que se han emitido juicios sin conocer el contexto médico del caso, además de cuestionar la difusión de acusaciones que ponen en duda la integridad del hombre, quien trabajó durante años como gasista, electricista y albañil.
Finalmente, recalcaron que el hombre es un jubilado y que no recibe una pensión por discapacidad, sino el resultado de años de trabajo físico antes del avance de su enfermedad.