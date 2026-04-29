 Influencer Minister Zay atropellado en transmisión en vivo
Viral

Captan el momento exacto en que influencer es atropellado en plena transmisión en vivo

El incidente ocurrió mientras el creador de contenido emprendía una caminata de fe.

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Así fue el momento exacto en que influencer es atropellado durante stream., Captura de pantalla video de X.
Así fue el momento exacto en que influencer es atropellado durante stream. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un impactante video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que el influencer Minister Zay fue atropellado mientras realizaba una transmisión en vivo, generando conmoción entre miles de usuarios que seguían su contenido en la plataforma Twitch.

El incidente ocurrió mientras el creador de contenido emprendía una caminata de fe desde Filadelfia hacia California, como parte de un reto personal y solidario para recaudar fondos a favor de la Universidad HMBL, iniciativa enfocada en brindar herramientas a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Durante la transmisión, que había ganado popularidad en los últimos días, se observa al influencer caminando por una carretera en el estado de Indiana, empujando una carreta con suministros y portando un chaleco reflectante como medida de visibilidad. En ese momento, un vehículo tipo sedán que aparentemente lo acompañaba fue impactado por otro automóvil, lo que provocó una reacción en cadena.

El golpe alcanzó al creador de contenido, quien fue embestido violentamente y cayó sobre la vía, en una escena que quedó registrada en directo ante miles de espectadores. La situación desató una ola de mensajes de preocupación en el chat de la transmisión, donde seguidores incluso alertaron a las autoridades.

Minutos después, equipos de emergencia acudieron al lugar para atender al joven, mientras el video continuaba circulando en distintas plataformas digitales, generando debate sobre la seguridad en este tipo de retos transmitidos en vivo.

¿Quién es el influencer Minister Zay?

Minister Zay, cuyo nombre real es Isaiah Thomas, es un creador de contenido, pastor y emprendedor en Estados Unidos que ha ganado notoriedad en plataformas digitales por transmitir en vivo sus proyectos y mensajes de fe. Además de ser streamer en Twitch, es fundador de iniciativas sociales como la llamada Universidad HMBL, orientada a brindar formación a jóvenes en situación vulnerable.

Su popularidad creció recientemente al emprender una caminata de fe de más de 4 mil 800 kilómetros desde Filadelfia hasta California, con la que busca recaudar fondos y generar conciencia sobre oportunidades educativas, convirtiendo su recorrido en un fenómeno viral seguido por miles de personas.

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