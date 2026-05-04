 Captan tragedia durante show de monster truck en Colombia
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Video capta tragedia durante espectáculo de monster truck

Así fue el momento en que un monster truck se salió de control y causó tragedia.

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Del espectáculo al caos., RRSS
Del espectáculo al caos. / FOTO: RRSS

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un espectáculo de monster truck terminó en tragedia el domingo en Popayán, Colombia, dejando al menos tres personas fallecidas y al menos 40 heridas, según confirmaron autoridades locales.

Las imágenes evidencian cómo un vehículo de gran tamaño, conocido como monster truck, participaba en una exhibición sobre una pista de obstáculos. En medio de una maniobra, la conductora pierde el control y no logra frenar, lo que provoca que la unidad se desvíe directamente hacia el área donde se encontraba el público.

En cuestión de segundos, el camión derriba las vallas metálicas que delimitaban la zona de seguridad e impacta contra decenas de asistentes ubicados cerca del autódromo. El video ha generado conmoción por la rapidez con la que se desarrolla el incidente y la cercanía de los espectadores.

Autoridades se pronuncian tras tragedia 

El alcalde de esa ciudad, Juan Carlos Muñoz, informó que el número de víctimas mortales aumentó de dos a tres durante la noche del domingo.

Nos duele profundamente el accidente (...) que deja, de manera preliminar, más de 38 personas heridas y 3 fallecidos", expresó a través de sus redes sociales.

Medios locales indicaron que entre las víctimas fatales se encuentra una menor de edad, mientras que varios niños también resultaron lesionados.

Equipos de emergencia, incluidos cuerpos de bomberos, acudieron al lugar para atender a los heridos, quienes fueron trasladados a distintos hospitales públicos. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó que los lesionados fueron distribuidos en varios centros médicos para su atención.

Tras lo ocurrido, las autoridades ordenaron la apertura de una investigación para determinar las causas del accidente y establecer posibles responsabilidades. El alcalde calificó el hecho como una situación que "jamás debió ocurrir".

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