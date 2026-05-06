 Fenómeno que sorprendió a bañistas en una playa
Viral

VIDEO: el impresionante fenómeno que sorprendió a bañistas en una playa

Un fenómeno inesperado genera confusión entre bañistas.

Compartir:
Impresionante fenómeno., Captura de pantalla video de X.
Impresionante fenómeno. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Varios videos difundidos en redes sociales han generado sorpresa internacional tras mostrar un fenómeno meteorológico inusual ocurrido en una playa del estado de São Paulo, Brasil, donde decenas de bañistas fueron sorprendidos por una gigantesca formación nubosa que avanzó rápidamente desde el horizonte.

Las imágenes, grabadas el sábado 2 de mayo en la playa Riviera de São Lourenço, en Bertioga, muestran una extensa estructura de nubes bajas con apariencia de "ola" o "tsunami en el cielo", lo que provocó alarma entre los presentes y una fuerte viralización del contenido en distintas plataformas digitales.

Aunque algunos usuarios en redes sociales cuestionaron su autenticidad, herramientas de inteligencia artificial como Grok, integrada en X (antes Twitter), señalaron que el fenómeno es real y ampliamente documentado en meteorología. Además, otros videos tomados desde distintos ángulos confirmaron la magnitud del fenómeno y su desplazamiento a lo largo de la costa.

¿Un tsunami en el cielo?

De acuerdo con reportes de medios locales, la Defensa Civil del estado confirmó que se trató de una nube volutus, también conocida como nube de estante o shelf cloud. Este tipo de formación se origina en el borde de un frente de tormenta, cuando el aire frío desciende y empuja el aire cálido hacia arriba, generando una estructura horizontal y alargada que puede parecer una ola suspendida.

La Organización Meteorológica Mundial explica que este tipo de nubes forma parte de sistemas convectivos asociados a tormentas, y puede aparecer bajo condiciones de inestabilidad atmosférica, especialmente en nubes stratocumulus.

Según el portal G1, el fenómeno estuvo acompañado por ráfagas de viento de entre 50 y 60 kilómetros por hora, además de cambios bruscos en la dirección del viento. El sistema avanzó por la costa paulista e incluso alcanzó zonas cercanas a Río de Janeiro.

Foto embed
IA de X. - Captura de pantalla de X.

Los videos continúan circulando y acumulando millones de reproducciones, convirtiéndose en uno de los eventos virales más comentados de la semana en Brasil.

En Portada

Los 12 ejes del plan de trabajo de Gabriel García Luna al frente del MPt
Nacionales

Los 12 ejes del plan de trabajo de Gabriel García Luna al frente del MP

08:14 AM, Mayo 06
Gobierno mantiene Estado de Prevención en cinco departamentost
Nacionales

Gobierno mantiene Estado de Prevención en cinco departamentos

08:58 AM, Mayo 06
Tres personas mueren en ataque armado en zona 1t
Nacionales

Tres personas mueren en ataque armado en zona 1

08:02 AM, Mayo 06
Gerard Piqué es suspendido por amenazar a un árbitrot
Deportes

Gerard Piqué es suspendido por amenazar a un árbitro

08:52 AM, Mayo 06
Órgano Disciplinario reduce sanción de Jesús Chucho Lópezt
Deportes

Órgano Disciplinario reduce sanción de Jesús Chucho López

08:05 AM, Mayo 06

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalFiscal GeneralMundial 2026Ministerio PúblicoLiga Nacionalredes socialesEstados UnidosJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos