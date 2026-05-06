Fenómeno que sorprendió a bañistas en una playa

Varios videos difundidos en redes sociales han generado sorpresa internacional tras mostrar un fenómeno meteorológico inusual ocurrido en una playa del estado de São Paulo, Brasil, donde decenas de bañistas fueron sorprendidos por una gigantesca formación nubosa que avanzó rápidamente desde el horizonte.
Las imágenes, grabadas el sábado 2 de mayo en la playa Riviera de São Lourenço, en Bertioga, muestran una extensa estructura de nubes bajas con apariencia de "ola" o "tsunami en el cielo", lo que provocó alarma entre los presentes y una fuerte viralización del contenido en distintas plataformas digitales.
Aunque algunos usuarios en redes sociales cuestionaron su autenticidad, herramientas de inteligencia artificial como Grok, integrada en X (antes Twitter), señalaron que el fenómeno es real y ampliamente documentado en meteorología. Además, otros videos tomados desde distintos ángulos confirmaron la magnitud del fenómeno y su desplazamiento a lo largo de la costa.
¿Un tsunami en el cielo?
De acuerdo con reportes de medios locales, la Defensa Civil del estado confirmó que se trató de una nube volutus, también conocida como nube de estante o shelf cloud. Este tipo de formación se origina en el borde de un frente de tormenta, cuando el aire frío desciende y empuja el aire cálido hacia arriba, generando una estructura horizontal y alargada que puede parecer una ola suspendida.
La Organización Meteorológica Mundial explica que este tipo de nubes forma parte de sistemas convectivos asociados a tormentas, y puede aparecer bajo condiciones de inestabilidad atmosférica, especialmente en nubes stratocumulus.
Según el portal G1, el fenómeno estuvo acompañado por ráfagas de viento de entre 50 y 60 kilómetros por hora, además de cambios bruscos en la dirección del viento. El sistema avanzó por la costa paulista e incluso alcanzó zonas cercanas a Río de Janeiro.
Los videos continúan circulando y acumulando millones de reproducciones, convirtiéndose en uno de los eventos virales más comentados de la semana en Brasil.