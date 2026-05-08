Auto queda partido en dos tras brutal choque en Míchigan

Un impactante video que circula en redes sociales ha generado asombro mundial tras mostrar un violento accidente de tránsito en Sterling Heights, Míchigan, Estados Unidos, donde un automóvil quedó prácticamente partido en dos. Pese a la magnitud del impacto, la conductora, una joven de 19 años, logró sobrevivir sin lesiones graves.
El siniestro ocurrió cerca de la intersección de Hall Road y Schoenherr Road, una zona de alto tránsito donde estuvieron involucrados tres vehículos, de acuerdo con reportes de medios locales.
La conductora, identificada únicamente como Demi, explicó que se desplazaba por Schoenherr Road cuando, presuntamente, otro automovilista ignoró un semáforo en rojo y circuló a alta velocidad, provocando el choque múltiple.
Las imágenes difundidas muestran una escena devastadora: el vehículo de la joven quedó completamente destruido tras el impacto, al punto de separarse en dos partes. En el video se observa cómo una sección del automóvil continúa deslizándose sobre el pavimento, mientras la otra queda varios metros adelante, evidenciando la fuerza del choque.
No hubo víctimas mortales
A pesar de la brutalidad del accidente, la joven fue trasladada a un hospital para evaluación médica y, sorprendentemente, no presentó heridas de gravedad. Las demás personas involucradas también sobrevivieron al siniestro.
El caso ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios han descrito el hecho como "milagroso" debido a las condiciones en las que quedó el vehículo y la supervivencia de sus ocupantes.
El video rápidamente se viralizó, acumulando miles de reproducciones y comentarios que destacan tanto la magnitud del impacto como la fortuna de que no se registraran víctimas mortales en el accidente.