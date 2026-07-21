 Graban a ciclista que arriesgó su vida en ruta al Atlántico
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Graban a ciclista que arriesgó su vida en la ruta al Atlántico

Captan peligrosa maniobra de un ciclista en el km 5.2 de la ruta al Atlántico.

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Graban a ciclista que arriesgó su vida al sujetarse de un tráiler en movimiento en la ruta al Atlántico., Captura de pantalla video de Facebook.
Graban a ciclista que arriesgó su vida al sujetarse de un tráiler en movimiento en la ruta al Atlántico. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un ciclista puso en riesgo su vida al sujetarse de un tráiler en movimiento para evitar pedalear mientras transitaba por la ruta al Atlántico.

Las imágenes, captadas por un motorista que circulaba por el kilómetro 5.2, muestran al hombre desplazándose junto al vehículo de carga. En un momento, extiende una de sus manos y se agarra del gancho de cierre del contenedor del tráiler, lo que le permite avanzar sin realizar esfuerzo mientras el automotor continúa su recorrido.

La maniobra, además de representar un grave peligro para el propio ciclista, también puso en riesgo a los demás usuarios de la vía. El tráiler circulaba por el carril izquierdo, destinado al tránsito de vehículos que se desplazan a mayor velocidad, por lo que cualquier pérdida de equilibrio o frenado repentino pudo haber provocado un accidente de consecuencias fatales.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de Guatemala, los ciclistas deben circular por la franja o carril designado para bicicletas, conocido como ciclovía. Cuando esta no exista, están obligados a transitar por el borde derecho de la calzada o por el arcén, siempre en el mismo sentido de la circulación vehicular.

Hecho similar ocurrió en Chimaltenango

Un caso parecido fue captado recientemente en la cabecera departamental de Chimaltenango. En esa ocasión, un hombre que se movilizaba en una silla de ruedas aprovechó que un camión estaba detenido para sujetarse de la parte trasera de la palangana y avanzar mientras era remolcado.

Sin embargo, al reanudar la marcha, una de las llantas de la silla cayó en un agujero de la calle, dejando el vehículo atascado. Lo que más llamó la atención fue que el hombre abandonó la silla y continuó sujetándose del camión mientras caminaba con normalidad. Al percatarse de que varias personas lo observaban, decidió soltarse y dejarse caer al suelo.

Ambos casos evidencian conductas imprudentes que, además de poner en peligro la vida de quienes las realizan, representan un riesgo para el resto de usuarios de las carreteras.

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