 Joven recibe un disparo en pleno partido de futbol
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VIDEO: Joven recibe un disparo en la pierna en pleno partido de futbol

Captan el momento en que un disparo hiere a un joven en plena cancha de futbol.

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Video capta el momento en que joven futbolista recibe un disparo durante partido amistoso en Argentina., Captura de pantalla video de Instagram.
Video capta el momento en que joven futbolista recibe un disparo durante partido amistoso en Argentina. / FOTO: Captura de pantalla video de Instagram.
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Un video que circula ampliamente en redes sociales ha causado conmoción al mostrar el momento en que un joven futbolista recibe un disparo en una de sus piernas mientras disputaba un partido amistoso en una cancha de futbol en Río Negro, Argentina.

El incidente ocurrió durante la noche del pasado lunes 13 de julio y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en el lugar. Las imágenes muestran que el hombre jugaba con normalidad junto a sus amigos cuando, de manera repentina, se escucha una fuerte detonación.

Segundos después, el joven comienza a renguear y a sujetarse una de sus piernas mientras intenta comprender qué había ocurrido. Debido al intenso dolor, abandona el terreno de juego acompañado por los demás participantes, quienes, desconcertados por la situación, se preguntan qué había sucedido.

El video se ha viralizado en distintas plataformas digitales y ha generado indignación entre miles de usuarios, quienes expresaron su preocupación por el ataque ocurrido en un espacio destinado a la práctica deportiva y la recreación.

Buscan al responsable de disparar 

Tras el incidente, la víctima recibió atención médica y se confirmó que la lesión no puso en riesgo su vida. Posteriormente, familiares y amigos presentaron la denuncia ante la comisaría local, lo que dio inicio a una investigación para identificar al responsable del ataque.

De acuerdo con los primeros avances de las autoridades, tanto la Policía como el Ministerio Público Fiscal consideran que el proyectil habría sido disparado desde el exterior del complejo deportivo con un rifle de aire comprimido. Sin embargo, esta hipótesis continúa bajo investigación mientras se recaban pruebas y testimonios.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por este caso. Las autoridades mantienen las pesquisas para esclarecer las circunstancias del ataque y establecer quién efectuó el disparo que interrumpió una noche de deporte y convivencia entre amigos.

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