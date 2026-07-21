 Picop fuera de control embiste a una mujer en motocicleta
Viral

Video revela el momento en que un picop fuera de control embiste a una mujer en motocicleta

Así fue el impactante accidente en el que un picop arrolló a una mujer en Chiquimulilla.

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Así fue el impactante accidente en el que un picop arrolló a una mujer en Chiquimulilla., Captura de pantalla video de X.
Así fue el impactante accidente en el que un picop arrolló a una mujer en Chiquimulilla. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video captado por una cámara de seguridad y difundido ampliamente en redes sociales muestra el dramático momento en que una mujer que se movilizaba en motocicleta fue embestida por un picop en la aldea La Bomba, Chiquimulilla, Santa Rosa.

En las imágenes se observa que la motorista acababa de detenerse y se encontraba estacionando su vehículo a un costado de la carretera cuando, de forma repentina, un picop fuera de control invade el área donde estaba y la impacta violentamente.

La fuerza del choque provocó que tanto la mujer como la motocicleta salieran expulsadas varios metros. En su trayectoria, ambas impactaron contra otras motocicletas que permanecían estacionadas en el lugar, causando daños adicionales. El conductor del picop logró detener el vehículo varios metros adelante del punto donde ocurrió el accidente.

De acuerdo con versiones difundidas por medios locales, el percance habría sido ocasionado por la explosión de una de las llantas del picop, situación que presuntamente impidió al piloto mantener el control del automotor. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Mujer sobrevive de milagro 

Personas que presenciaron el hecho reaccionaron de inmediato y corrieron para auxiliar a la víctima mientras solicitaban la presencia de los cuerpos de socorro. Posteriormente, la mujer fue trasladada a un centro asistencial de la localidad para recibir atención médica.

El video ha generado numerosas reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes expresaron su preocupación por la violencia del impacto y destacaron que la mujer sobreviviera al accidente, calificándolo como un hecho milagroso.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la víctima, así como si el conductor del picop enfrentó algún procedimiento legal o solventó su situación ante las autoridades correspondientes. Se espera que las investigaciones permitan esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades del caso.

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